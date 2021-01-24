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Didim Belediyesi Uğur Mumcu’yu unutmadı

24.01.2021 20:08 | Son Güncelleme:
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24 Ocak 1993’te Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, aramızdan ayrılışının 28.

24 Ocak 1993’te Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, aramızdan ayrılışının 28. yılında Didim Belediyesi tarafından unutulmadı.

Araştırmaları, yazıları bir çok önemli habere imza atarak mücadelesi toplumda farkındalık uyandıran Gazeteci Uğur Mumcu aramızdan ayrılışının 28. yılında Didim Belediyesi tarafından hazırlanan video ile anıldı. Mumcu, Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda belediye personelinin meşalelerle katılımı ile anıldı. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay da anma törenine katıldı.

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