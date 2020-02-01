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Didim Belediyesi’nin standı ziyaretçi akınına uğradı

AYDIN HABERLERİ  | 01.02.2020 16:51 | Son Güncelleme

24.

24. EMITT, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda yer alan Didim Belediyesi’nin standı ziyaretçi akınına uğradı. Fuar’da tüm dünyadan katılımcılar, sektörün uzmanları turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konularını tartışırken, Didim ilçesi de en yoğun ilgi gören turim merkezlerinin başında yer aldı.
24.Emitt Fuarına tur firmaları ve otellerin yanında il ve ilçeler de kendi tanıtımlarını yapmak için katılırken temiz havası ve tarihi dokusuyla tanınan Didim de fuarda tanıtıldı. Fuarın ilgi odağı olan Didim standını ziyaret eden yerli yabancı turizmci ve turistleri Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar ve Didim Ticaret Odası Başkan Vekili Hikmet Atilla karşılayarak, Didim’in doğası ve tarihi dokusu hakkında ayrıntılı bilgiler verdiler.
24. EMITT, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay; "2020 için Türkiye özellikle yurt dışı turizm imajıyla çıtayı çok yükseltti, Turizm Sektörünün başında işi bilen insanların olması hepimize bir güven veriyor. Sektörün kapasitesi oldukça yüksek düzeyde artış gösterdi. Bu yükselmeden dolayı Turizmciler moral bularak yeni yatırımlara başladılar. Didim’de 2020 yılı sezon sonu itibaren başlayacak otel yatırımları var. Birçok yatırımcı rotasını Didim’e çevirmiş durumda. Bizim çok fazla betonlaşmadan, nitelikli yatak kapasitemizi arttırmamız lazım” şeklinde konuştu.
“Didim, tercih edilmeye başlandı”
Başkan Atabay, küçük işletmelerin de turizmde bir lokomotif olduğuna her zaman inandığını belirterek “Onları genel alanlarda destekleyerek iş hayatlarına devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Didim olarak 40 ülkeye yakın turist alıyoruz, bu önemli bir yelpaze, çünkü her keseye her ülkeye hitap edecek otellerimiz var. Bu anlamda Didim tercih edilmeye başlandı” dedi.
“Festivaller, turizmi olumlu etkiledi”
Didim’de düzenlenen festivallerin Turizmin artmasında büyük bir rol oynadığını belirten Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay “İlçemizde göreve geldiğimiz andan itibaren festivaller düzenleyerek turizmi 12 aya çıkartacağız demiştik. Düzenlemiş olduğumuz festivallerin, ilçemiz turizminin artmasında ne kadar etkili olduğunu gördük. Özellikle Vegan dostu kent olmamız, bu sene 4.sünü yapacağımız Didim Vegfest imajımızda pozitif alanda bir değişikliğe yol açtı. Bunun gibi birçok festivalimiz var, yeni başlayacak olduğumuz festivallerde var. Biz de Didim olarak hedeflerimiz yükselttik bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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