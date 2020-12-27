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Didim dayanışma ile güçleniyor

AYDIN HABERLERİ  | 27.12.2020 11:45 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ’Hoş geldin Bebek’ ekibi ilçede gözlerini dünyaya yeni açan bebekleri ziyarete devam ediyor.Didim Belediye Başkanı A.

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ’Hoş geldin Bebek’ ekibi ilçede gözlerini dünyaya yeni açan bebekleri ziyarete devam ediyor.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen ’Hoş Geldin Bebek’ Projesi ilçede yeni bebek heyecanı yaşayan ailelere ulaşmaya devam ediyor. Hoş Geldin Bebek Ekibi ilçede ikamet eden ve yeni bebek telaşı yaşayan anne ve babaların mutluluğunu paylaşmak adına aileleri ziyaret ediyor. İçerisinde temel ihtiyaçların bulunduğu bebek paketini ailelere takdim eden ekip, ailelere Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın mektubunu ve tebriklerini iletmeye devam ediyor.

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