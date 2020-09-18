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Didim’de çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

AYDIN HABERLERİ  | 18.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinden çalınan motosiklet polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı üzerine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Aydın’ın Didim ilçesinden çalınan motosiklet polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı üzerine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; olayın şüphelisi Ö.B. isimli şahıs yakalandı. Ö.B.’ nin alınan ifadesinde U.C. isimli şahıstan başka bir motosiklet aldığını ve bu motosikleti de yol kenarına attığını beyan etmesi üzerine yapılan araştırmada, tahkikatı devam eden motosiklet hırsızlığı suçuna konu çalınan motosiklet olduğu tespit edilmesi üzerine Ö.B. ve U.C. isimli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.B isimli şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.
Ayrıca ekipler Didim’de ikamette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olay yerinden alınan parmak izleri üzerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.K. isimli şahıs yakalandı. Alınan ifadesinde olayı B.B. isimli şahısla gerçekleştirdiklerini beyan etmesi üzerine B.B. isimli şahıs da polis ekipleri tarafından yakalanarak yapılan işlemlerinin ardından her iki şahısta tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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