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Didim’de deniz dibinde temizlik yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 09.08.2020 16:42 | Son Güncelleme

Aydının Didim ilçesinde Altınkum iskelesi önünde deniz dip temizliği yapıldı.

Aydının Didim ilçesinde Altınkum iskelesi önünde deniz dip temizliği yapıldı. Denizden araç lastiği, plastik ve cam şişe olmak üzere çeşitli atıkların yer aldığı 15 torba çöp toplandı.
Didim’de Altınkum iskelesi önünde deniz dip temizliği yapıldı. Çeşitli kulüpler, özel bir dalış merkezi ve ilçede yaşayan yabancıların kurduğu grup üyelerinin katıldığı temizlik çalışmasında denizden ne ararsan çıktı.
Altınkum’da tur teknelerinin yanaştığı bölgede yapılan deniz dibi temizliğine 3 dalgıç katılırken, aynı zamanda dalgıç olan kulüp başkanlarından Kerem Soysalan ve bazı kulüp üyeleri de dalarak etkinliğe destek verdi.
Yaklaşık 1 saat süren etkinlik sonunda denizden araç lastiği, plastik ve cam şişe, halı, balık ağları plastik tabak ve bardak gibi onlarca atık çıkartıldı. Etkinlikte 15 torba çöp toplandı.
Etkinlikle ilgili bilgiler veren Soysalan, çevre hassasiyeti oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Çıkartılan çöpler daha sonra Didim belediyesi temizlik işler ekiplerince kaldırıldı.

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