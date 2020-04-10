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Didim’de imece usulü yardımlar giderek büyüyor

AYDIN HABERLERİ  | 10.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde, sivil toplum örgütü temsilcileri, kendi bünyelerinde alımı yaptıklarını yardım kolilerini,ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor."Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında Didim’de ihtiyaç sahibi ailelere sivil toplum kuruluşlarınca yardımlar yapılmaya devam ediliyor.

Didim’de imece usulü yardımlar giderek büyüyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, sivil toplum örgütü temsilcileri, kendi bünyelerinde alımı yaptıklarını yardım kolilerini,ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında Didim’de ihtiyaç sahibi ailelere sivil toplum kuruluşlarınca yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Didim’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ihtiyaç sahibi aileler için hazırladıkları kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
Didim Yörükler Kültür Dayanışma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sinan Çetin, ülkenin içerisinde geçtiği zor durumda ihtiyaç sahibi ailelere katkı sunmak amacıyla ellerini taşın altına koyduklarını belirterek, dernek olarak imkanlar dahilinde hazırladıkları kolilere muhtarlıklara teslim ettiklerini söyledi.

Didim’de imece usulü yardımlar giderek büyüyor

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