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Didim’de kaçak yapılar ve iskeleler de yıkıldı

AYDIN HABERLERİ  | 13.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Kaymakamlığı’nın oluru ile Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız ve kaçak olarak kıyı şeridine yapılan barakalar ve kulübeler ile deniz içerisinde yapılan iskelelerde Didim Belediyesi ekiplerince yıkıldı.Didim’de kıyı şeridine yapılan kaçak yapılar ile deniz içerisindeki iskeleler yıkıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Kaymakamlığı’nın oluru ile Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız ve kaçak olarak kıyı şeridine yapılan barakalar ve kulübeler ile deniz içerisinde yapılan iskelelerde Didim Belediyesi ekiplerince yıkıldı.
Didim’de kıyı şeridine yapılan kaçak yapılar ile deniz içerisindeki iskeleler yıkıldı. Fevzipaşa mahallesinde yer alan Beach cluplere ait barakalar ve kulübeler ile deniz kıyısına yapılan ve boyu yaklaşık 10 metreye kadar uzanan iskeleler de yıkıldı. Milli Emlak Müdürlüğü’nün yazısıyla 3180 ada 3 ve 4 parsellerde yer alan kaçak ve ruhsatsız olduğu belirtilen baraka ve kulübeler "Kıyı Kanuna muhalefet ve Gecekondu yasasının 18. maddesi" gereğince iskelelerde yıkım işlemi gerçekleştirildi.Bölgede iki gündür süren yıkım çalışmaları kapsamına belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren kıyıdaki tüm yapılar ve iskelelerin yıkımına başladı. Bölgede güvenlik amacıyla Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri de hazır bulundu. Bilindiği üzere geçen yıl Temmuz ayı içerisinde de yıkımlar başlamış, fakat yıkımla Aydın 1. idare mahkemesi kararınca durdurulmuştu.

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