YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de yeni yıla evlerde girildi

Didim’de yeni yıla evlerde girildi

AYDIN HABERLERİ  | 01.01.2021 13:39 | Son Güncelleme

Korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Didimlilerde yeni yıla evlerinde girdi.Geçen yıllarda eğlence mekanlarının açık olduğu Altınkum Yalı caddesi sessizliğe bürünürken, Didim’de emniyet güçlerinin gece boyunca tedbirlerini sürdürdükleri görüldüDidimliler 2021 yılını evlerinde karşıladı.

Korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Didimlilerde yeni yıla evlerinde girdi.
Geçen yıllarda eğlence mekanlarının açık olduğu Altınkum Yalı caddesi sessizliğe bürünürken, Didim’de emniyet güçlerinin gece boyunca tedbirlerini sürdürdükleri görüldü
Didimliler 2021 yılını evlerinde karşıladı. Korona virüs sebebiyle kısıtlı sokağa çıkma yasağı tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Didim’de de vatandaşlar yeni yılı evlerinde karşıladı. İlçe merkezinde ve mahallelerinde vatandaşların sokağa çıkma yasağına riayet ettikleri görüldü. Başta Cumhuriyet caddesi, Atatürk bulvarı ile İnönü bulvarı olmak üzere kentin ana bulvarları sessizliğe büründü.
İlçede turizmin merkezi olan Altınkum Yalı caddesi ise yeni yılı sessiz karşıladı. Eğlence mekanlarının, restaurant ve barların yoğun olduğu caddede sadece emniyet güçleri ile belediye ekiplerinin görev yaptığı görüldü.
Didim’de emniyet güçleri belli bölgelerde kontrollerini yaparken, ekiplerin yaya olarak ta ilçe genelinde kontrolleri yaptıkları görüldü. Sıkı tedbirleride izinli olan vatandaş ve sürücülerinin dışında Didimlilerin yasağa uydukları görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:17
Öğle
13:17
İkindi
15:46
Akşam
18:07
Yatsı
19:29

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Beyza Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.