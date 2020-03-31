YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Diego Angelo hedefi şaşırdı

Diego Angelo hedefi şaşırdı

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.03.2020 08:46 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor defans oyuncusu Diego Angelo, bu kez hedefi şaşırdı.Süper Lig’e Korona Virüsü’nden ötürü ara verilmesi nedeniyle idman yapmayan ve gününü evinde geçiren Hes Kablo Kayserispor defans oyuncusu Diego Angelo, hedefi şaşırdı.Evinde eşi Isis Angelo ile vakit geçiren Diego Angelo, futbol topu ile eşinin kafasındaki tuvalet kağıdını vurmaya çalıştı.

Diego Angelo hedefi şaşırdı

Hes Kablo Kayserispor defans oyuncusu Diego Angelo, bu kez hedefi şaşırdı.
Süper Lig’e Korona Virüsü’nden ötürü ara verilmesi nedeniyle idman yapmayan ve gününü evinde geçiren Hes Kablo Kayserispor defans oyuncusu Diego Angelo, hedefi şaşırdı.
Evinde eşi Isis Angelo ile vakit geçiren Diego Angelo, futbol topu ile eşinin kafasındaki tuvalet kağıdını vurmaya çalıştı. Diego Angelo, yaptığı vuruşta hedefi şaşırdı. O anı kameraya kaydeden ve sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınlayan Diego Angelo, "Meydan okuma başarısız. Eğer savunmacıysan bunu asla evde deneme. Üzgünüm bebeğim" cümlesi kurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Bellona Kayseri yabancılarını gönderdi

Bellona Kayseri yabancılarını gönderdi

Milletvekili Arvas: “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yatırmadır”

Milletvekili Arvas: “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yatırmadır”

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:17
Öğle
12:47
İkindi
16:20
Akşam
19:07
Yatsı
20:25

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserili vatandaşlar uyarıları dikkate alıyor

Kayserili vatandaşlar uyarıları dikkate alıyor

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.