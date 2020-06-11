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Diego Angelo’nun şans melekleri

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.06.2020 08:47 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un stoperi Diego Angelo, Fenerbahçe maçına hazır.Devre arasında kiralık olarak takıma katılan ve sarı kırmızılı ekibin defanstaki en önemli ismi haline gelen Diego Angelo, uzun bir aradan sonra başlayacak Süper Lig maçları için hazır olduğunu söyledi.Yarın akşam oynanacak Fenerbahçe maçına hazır olduğunu söyleyen Diego Angelo, kızlarından da şans ve başarı öpücüğü aldı.9 yaşındaki Isadora ile 4 yaşındaki Antonella’dan İstanbul yolculuğu öncesi galibiyet için öpücük alan Diego, “Kızlarım benim şans meleğim.

Diego Angelo’nun şans melekleri

Hes Kablo Kayserispor’un stoperi Diego Angelo, Fenerbahçe maçına hazır.
Devre arasında kiralık olarak takıma katılan ve sarı kırmızılı ekibin defanstaki en önemli ismi haline gelen Diego Angelo, uzun bir aradan sonra başlayacak Süper Lig maçları için hazır olduğunu söyledi.
Yarın akşam oynanacak Fenerbahçe maçına hazır olduğunu söyleyen Diego Angelo, kızlarından da şans ve başarı öpücüğü aldı.
9 yaşındaki Isadora ile 4 yaşındaki Antonella’dan İstanbul yolculuğu öncesi galibiyet için öpücük alan Diego, “Kızlarım benim şans meleğim. Onlar benim dünyam. Umarım yine şans getirirler ve yarın kazanan biz oluruz” dedi.
Brezilyalı Angelo ligin kalan 8 maçında gerekli puanları toplayıp kümede kalmayı başaracaklarını ifade etti.

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