Diego Paulich: Sampaoli sadece gol için oynar

Fenerbahçe, teknik direktörlük için Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli konusunda büyük aşama kaydetti.

Takımın başına Sampaoli’yi getirmek isteyen yönetim, bu ismin avukatıyla uzun süredir temas halinde ve bu hafta oynanacak olan maçların ardından milli takım arasına yeni hocasıyla girmek istiyor. Son anda bir aksilik olmaması durumunda Fenerbahçe’ye imza atması beklenen Sampaoli için Arjantin ve Şilili gazeteciler yorum yaptı. Arjantin’in Ole gazetesinden Diego Paulich, Sampaoli’nin kendisine has bir stili olduğunu belirtirken, “Asla pazarlığa açık değildir. Takımları sadece gol için oynar. Eğitimlerini öncelikli olarak topu daha hızlı dolaştırma ve dinamik oyuna sahip olmak üzerine kurar. Peru'da çalıştırdığı kulüplerde de, Şili’de çalıştığı LAU’da da bunu çok iyi uygulattı. Bu stratejisi ile üç lig şampiyonluğu, bir de Copa America kazandı. Onu Arjantin Milli Takımı'na götüren şey bu stiliydi. Copa America'yı kazanan Sampaoli’nin stilini fark edebilirsiniz. Ama bu operasyon için süreye ihtiyacı olacaktır. Zaman alır. Bu da Arjantin Milli Takımı'nda sahip olunmayan şeydir. Sabırsızlık ve Messi ile kupa kazanma ihtiyacı, onun kötü sonuçlar almasına yol açtı. Futbol ideallerine saygı göstermek ve istendiği gibi değil, istediği gibi gitmesine izin vermek en önemlisidir. Şimdi önünde büyük bir meydan okuma var. Büyük hedeflerle karşılaşabileceği, Dünya Kupası'nda yaşananların sadece kötü bir senaryo olduğunu göstermek istiyor” ifadelerini kullandı.