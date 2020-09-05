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Digor’da bir köy karantinaya alındı

KARS HABERLERİ  | 05.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Digor’da bir köy karantinaya alındı.

Digor’da bir köy karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Kars’ın Digor İlçesi’ne bağlı Şatıroğlu Köyü, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, göy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Digor İlçesi Şatıroğlu Köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Şatıroğlu Köyü alınan karar gereğince 14 gün süreyle karantinada tutulacak. 14 gün sonra yapılacak taramanın ardından karantinanın kaldırılması ve devamına karar verilecek.

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