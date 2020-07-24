YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. DİJİMED Başkanı İbil: “Sosyal medya düzenlemesini destekliyoruz”

DİJİMED Başkanı İbil: “Sosyal medya düzenlemesini destekliyoruz”

SAKARYA HABERLERİ  | 24.07.2020 11:49 | Son Güncelleme

DİJİMED Başkanı Ersin İbil, 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi paketinin yerinde bir karar olduğunu belirterek, bu düzenlemeyi desteklediklerini söyledi.Dijital Medya ve Habercilik Derneği (DİJİMED) Başkanı Ersin İbil, bir basın açıklaması yaptı.

DİJİMED Başkanı İbil: “Sosyal medya düzenlemesini destekliyoruz”

DİJİMED Başkanı Ersin İbil, 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi paketinin yerinde bir karar olduğunu belirterek, bu düzenlemeyi desteklediklerini söyledi.
Dijital Medya ve Habercilik Derneği (DİJİMED) Başkanı Ersin İbil, bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında, dijital medya organlarının yaygınlaşması sonrası kişisel blog tarzı paylaşımlara olanak sağlayan sosyal mecraların kullanımının da arttığını ve bilinçsiz kullanıcı sayısının fazla olduğunu belirten Başkan Ersin İbil, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sosyal medya düzenlemesinin düğmesine basılmıştı. Milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. 11 maddeden oluşan sosyal medya düzenlemesini desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Hiçbir kimse sosyal medya üzerinden başka bir kişiye hakaret edemez. Ederse de bu bir suçtur ve cezasız kalmamalı” dedi.
Sosyal medya düzenlemesi paketinin yerinde bir karar olduğunu dile getiren DİJİMED Başkanı Ersin İbil, “Dijitalleşmeyle birlikte sosyal medyaya büyük ilgi olduğunu ve bu kadar fazla ilgi duyulan bir mecranın denetlenmemesi takdirde neler yaşanabileceğini gördük. Sosyal medyada bir hesabı olan kişi siyasi, bürokrat veya sıradan bir vatandaşa dilediği gibi hakaretler edebiliyor. Tam da bu noktada sosyal medyanın denetlenmesinin ne kadar isabetli bir karar olduğunu görüyoruz” diye konuştu.
Sahte isimlerle açılan sosyal medya hesaplarının toplumsal olaylara müdahale ettiğine değinen Başkan İbil, “Geçmişte örneklerini çok kez gördüğümüz ve günümüzde de oldukça fazla karşılaştığımız bir durum daha var. Ülkemizi ilgilendiren toplumsal olaylar, sahte kimliklerin arkasına saklanmış kötü niyetli kişilerce sabote ediliyor. Trol diye tabir ettiğimiz çok takipçisi olan bu hesaplar, kişileri yanlışa yönlendirdiği gibi suça da teşvik edebiliyor. Bu durum sonucunda sosyal medya düzenlemesinin ülkemiz açısından olumlu sonuçlar doğuracağı görülüyor” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Meğer doğruymuş! Meğer doğruymuş!
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Sakarya Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:41
Öğle
13:10
İkindi
17:06
Akşam
20:29
Yatsı
22:09

Sakarya Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Güney Eczanesi
Adapazari
Şerif Eczanesi
Adapazari
Turhan Eczanesi
Adapazari
Yenikent Eczanesi
Yenikent
Cinal Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sakarya'da ev ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da ev ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor."

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor."

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.