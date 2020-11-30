Dijital kongrede farklı ülkelerden 17 hastanın kalp damarları açıldı

CTO Essentials Kongresi'nde, 3 gün boyunca canlı yayınlarda dünyanın farklı ülkelerindeki 17 hastanın tam tıkalı kalp damarları açıldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Behlül Altunkeser, yaptığı yazılı açıklamada, dijital ortamda 26-28 Kasım'da düzenlenen kongrenin, son gününde 17 hastadan 6'sının Konya'da operasyona alındığını belirtti.

Bu çok zorlu 6 hastanın da damarlarının canlı yayında başarıyla açıldığını ifade eden Altunkeser, operasyonlarda tamamen farklı malzeme ve tekniklerin uygulandığını, uzun ve zorlu bir operasyon süreci yaşadıklarını bildirdi.

Kovid-19 sebebiyle dünyanın farklı ülkelerindeki kardiyologlara canlı irtibatla müdahalelerin aktarıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Altunkeser, vakalara müdahale edilirken canlı bağlanan kardiyologların soru ve katkılarının olduğunu dile getirdi.

Hollanda, Almanya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye'den 17 ayrı hastaya zorlu müdahalelerin yapıldığını aktaran Altunkeser, Türkiye'den sadece İstanbul ve Konya'nın canlı yayın merkezi olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Altunkeser, kongre merkezlerinden birisinin Konya olmasının da gururunu yaşadıklarını ifade ederek, hastalara müdahale eden Prof. Dr. Nazif Aygül, Doç. Dr. Kenan Demir ve CTO Klüp Başkanı Ömer Göktekin'e teşekkür etti.