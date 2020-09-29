Dijital Tarım Pazarı hayata geçirildi

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, 3’üncü Tarım Şurası’nda alınan karar neticesinde faaliyete geçen “Dijital Tarım Pazarı” (DİTAP) hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tarım ve gıda sektörünün tüm paydaşlarının kullanımına açılan sistemle, sözleşmeli üretimin yaygınlaşarak ulusal gıda arzının daha sürdürülebilir olacağını ifade eden Başkan Tefenlili, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile alıcı ve üretici arasında doğrudan satışların da gerçekleşebileceğini belirtti. Sözleşmeli üretimle, üretimin, sanayi ve pazarın ihtiyacına göre önceden planlanarak yapılacağını ifade eden Başkan Tefenlili, “Bu sayede üretici ve alıcıların finansal ve operasyonel kabiliyetleri artacak, üretici ve satıcılar fiyat dalgalanmalarına karşı direnç kazanacaktır” dedi.

“Yeni kurulan bu sisteme büyük ölçekli alıcılar da dahil oldu”

Başkan Tefenlili, “İki fazdan oluşan sistemde birinci fazda altyapının ve sistemin kurulacak. İkinci fazda ise üreticinin, alıcının, bankaların, sigortacıların, nakliyecilerin ve her türlü üretim, pazarlama faktörünün bir arada olacağı bir ekosistem olacak. Bu sayede DİTAP ile üretimden sofraya tüm süreç online izlenebilecek. Üretici ve alıcılar www.ditap.gov.tr internet adresinden sisteme kolayca kayıt olabilirler. Kayıt için üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS), alıcıların ise Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemine (ESBİS) ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıt olmaları gerekmektedir. Yeni kurulan bu sisteme büyük ölçekli alıcılar da dahil oldu. Şu an için 44 bin kayıtlı kullanıcı var. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hayata geçirdiği bu sistem tarımda, üretimde reform niteliğinde, sistemin ülkemiz tarımına, üreticilerimize, alıcılarımıza ve tüketicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



