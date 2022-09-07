Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2022-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinden yapılan duyuruya göre, 24 Ağustos-1 Eylül'de tercihleri alınan 2022-DGS'nin yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 9-14 Eylül'de yapılacak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından, 8 Eylül'den 12 Eylül saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecek.
E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin internet sitesinde belirtilen belgeleri, ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.
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