YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Dikilen fidanlar gelecek nesiller için büyütülüyor

Dikilen fidanlar gelecek nesiller için büyütülüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi tarafından “Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil” projesi kapsamında Türkyurdu Mahallesi sınırları içerisinde oluşturulan 20’nci etap Şehitkamil Ormanının fidanları, özenle büyütmeye devam ediliyor.Doğaya ve yeşile büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, gelecek nesiller için daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil projesi ile bugüne kadar 20 orman oluşturan Şehitkamil Belediyesi, oluşturduğu ormanları kaderine terk etmiyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından “Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil” projesi kapsamında Türkyurdu Mahallesi sınırları içerisinde oluşturulan 20’nci etap Şehitkamil Ormanının fidanları, özenle büyütmeye devam ediliyor.
Doğaya ve yeşile büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, gelecek nesiller için daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil projesi ile bugüne kadar 20 orman oluşturan Şehitkamil Belediyesi, oluşturduğu ormanları kaderine terk etmiyor. Her oluşturulan ormanın fidanlarına 2 yıl boyunca itinayla bakan Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, toplam 40 bin 850 metrekare alan üzerine dikilen 4 bin 100 fidan ile oluşturulan 20’nci etap Şehitkamil Ormanında da hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, düzenli aralıklarla sulama ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.
Şehitkamil Belediyesi, Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğu 20 etap ormanda, toplam 2 milyon 40 bin 572 metrekare alanda 190 bin 474 adet fidanı toprakla buluşturmuş oldu. Özverili çalışmaların neticesinde bugüne kadar yapılan ağaçlandırma çalışmalarında başarı oranı yüzde 95-98 arasında oldu.
“Gelecek olan nesiller bu ormanımızdan en iyi şekilde yararlanacak”
Şehitkamil Belediyesi tarafından kurulan 20’nci etap Şehitkamil Ormanının mahallelerine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Türkyurdu Mahalle Muhtarı Recep Çiçek, “Şehitkamil Belediyemiz, geçtiğimiz Mart ayında mahallemizde, yaklaşık 41 bin metrekare alan üzerine kurduğu Şehitkamil Ormanı, mahallemiz açısından çok büyük öneme sahip. Bu ormanın kurulmasıyla birlikte mahallemiz daha yeşil bir mahalle oldu. Belediyemiz, kurduğu bu ormanı başıboş bırakmıyor ve sağ olsun belediyemizden ekipler, 10 günde bir gelerek, buradaki fidanların bakım ve sulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Şu an yine belediyemizin ekipleri, fidanların bakımlarını yapıyor, sulama işlemi yapıyor. Yaklaşık 5 aylık bir süre zarfı içerisinde fidanlarımızın büyüdüğünü görüyoruz. Bizler de mahalle sakinleri olarak bu ormanımıza sahip çıkıyoruz. Ormanımızın bakımı konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belki bizler görmeyiz ama bu fidanlar büyüyüp ağaç olduğunda torunlarımız ve gelecek nesiller, bu ormanlarımızdan en iyi şekilde yararlanacak. Ben tekrar tekrar mahallemize kazandırılan bu ormanımızdan dolayı başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktıÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Kum fırtınası ve yağış Günyüzü’nde hasara yol açtı
Kum fırtınası ve yağış Günyüzü’nde hasara yol açtı
Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
04:43
Sabah
06:04
Öğle
12:31
İkindi
16:03
Akşam
18:49
Yatsı
20:05

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Açelya Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Durmuslar Eczanesi
Sehitkamil
Müge Eczanesi
Sehitkamil
Nilay Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Fulya Eczanesi
Sehitkamil
Alpaydın Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gaziantep'te Kovid-19 kurallarına uymayan 56 araç ve sürücüsüne ceza
Gaziantep'te Kovid-19 kurallarına uymayan 56 araç ve sürücüsüne ceza
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gaziantep'te maganda kurşunuyla yaralanan kişi öldü
Gaziantep'te maganda kurşunuyla yaralanan kişi öldü
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.