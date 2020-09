Dikilen fidanlar gelecek nesiller için büyütülüyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından “Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil” projesi kapsamında Türkyurdu Mahallesi sınırları içerisinde oluşturulan 20’nci etap Şehitkamil Ormanının fidanları, özenle büyütmeye devam ediliyor.

Doğaya ve yeşile büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, gelecek nesiller için daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil projesi ile bugüne kadar 20 orman oluşturan Şehitkamil Belediyesi, oluşturduğu ormanları kaderine terk etmiyor. Her oluşturulan ormanın fidanlarına 2 yıl boyunca itinayla bakan Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, toplam 40 bin 850 metrekare alan üzerine dikilen 4 bin 100 fidan ile oluşturulan 20’nci etap Şehitkamil Ormanında da hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, düzenli aralıklarla sulama ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.

Şehitkamil Belediyesi, Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğu 20 etap ormanda, toplam 2 milyon 40 bin 572 metrekare alanda 190 bin 474 adet fidanı toprakla buluşturmuş oldu. Özverili çalışmaların neticesinde bugüne kadar yapılan ağaçlandırma çalışmalarında başarı oranı yüzde 95-98 arasında oldu.

“Gelecek olan nesiller bu ormanımızdan en iyi şekilde yararlanacak”

Şehitkamil Belediyesi tarafından kurulan 20’nci etap Şehitkamil Ormanının mahallelerine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Türkyurdu Mahalle Muhtarı Recep Çiçek, “Şehitkamil Belediyemiz, geçtiğimiz Mart ayında mahallemizde, yaklaşık 41 bin metrekare alan üzerine kurduğu Şehitkamil Ormanı, mahallemiz açısından çok büyük öneme sahip. Bu ormanın kurulmasıyla birlikte mahallemiz daha yeşil bir mahalle oldu. Belediyemiz, kurduğu bu ormanı başıboş bırakmıyor ve sağ olsun belediyemizden ekipler, 10 günde bir gelerek, buradaki fidanların bakım ve sulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Şu an yine belediyemizin ekipleri, fidanların bakımlarını yapıyor, sulama işlemi yapıyor. Yaklaşık 5 aylık bir süre zarfı içerisinde fidanlarımızın büyüdüğünü görüyoruz. Bizler de mahalle sakinleri olarak bu ormanımıza sahip çıkıyoruz. Ormanımızın bakımı konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belki bizler görmeyiz ama bu fidanlar büyüyüp ağaç olduğunda torunlarımız ve gelecek nesiller, bu ormanlarımızdan en iyi şekilde yararlanacak. Ben tekrar tekrar mahallemize kazandırılan bu ormanımızdan dolayı başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.



