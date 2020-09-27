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Dilan Polat Ataşehir’den sağlık ve güzellik güvencesi

OSMANİYE HABERLERİ  | 27.09.2020 09:49 | Son Güncelleme

Dilan Polat Ataşehir Güzellik Merkezi, güzellik ve sağlık güvencesi ile kadınların vazgeçilmez adresi oldu.Türkiye’nin en popüler güzellik merkezlerinden biri olarak gösterilen işletmenin sahibi Dilan Polat, ilginin tesadüfi olmadığını belirterek, “Merdiven altı güzellik salonlarını tercih etmeyin.

Dilan Polat Ataşehir’den sağlık ve güzellik güvencesi

Dilan Polat Ataşehir Güzellik Merkezi, güzellik ve sağlık güvencesi ile kadınların vazgeçilmez adresi oldu.Türkiye’nin en popüler güzellik merkezlerinden biri olarak gösterilen işletmenin sahibi Dilan Polat, ilginin tesadüfi olmadığını belirterek, “Merdiven altı güzellik salonlarını tercih etmeyin. Sonuçları çok ağır olabilir” uyarısında bulundu.
Cilt bakımı ve güzellik merkezlerinin özellikle kadınların uğrak noktaları haline geldiğini, böyle olunca da bir anda güzellik merkezi adıyla mantar gibi yerler ortaya çıktığına dikkat çeken Polat, “Aldıkları hizmetten memnun olanlar kadar, sonu tam bir faciaya dönüşenler de var. İşin kötü yanı bu olumsuz sonuçların kalıcı hale dönüşebiliyor olması. Özellikle kadınların cildi çok hassas. O yüzden seçtikleri güzellik merkezine dikkat etmeleri gerekiyor. Güzelleşelim derken ciltte kalıcı sorunlar oluşabiliyor. Lütfen merdiven altı güzellik merkezlerinden uzak durun. Uzman hekim olmayan ya da uzmanlığını almamış kişilerin bu tür uygulamaları yapması çok kötü sonuçları beraberinde getiriyor” dedi.
Ankara, İstanbul, Mersin, Antalya, Gaziantep ve Samsun’da 10 ayrı güzellik merkezi ile faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Dilan Polat, “Aynı zamanda Hollanda ve Almanya’da da merkezlerimiz mevcut. Her merkezimizde kesinlikle alanında uzman kişiler hizmet veriyor. Bu konuda çok hassasız. Güzellik gelip geçici ancak yanlış uygulamalar ciltte büyük sorunlara yol açabiliyor. Her gün haberlerden takip ediyoruz. Yüzü yanan mı dersiniz, cildi kabuk kabuk dökülen mi. Bu vahim sonuçlardan geriye dönülmesi çok zor. Söz konusu olan şey güzellik olunca bazı danışanlarımız ücretler konusunda tereddütte kalıyor. Bizim fiyatlarımız zaten toplumun her kesimine hitap edebilecek düzeyde. Bu işlemleri daha uygun fiyatlı yapan, ancak merdiven altı olarak tabir ettiğimiz yerler de var. İnanın sonuçlar çok kötü oluyor” dedi.
Her şeyden önce insan sağlığını düşündüklerini vurgulayan Polat, sözlerinin sonunda “Her danışanımız bizim için özel. Bu yüzden tüm işlemleri en büyük hassasiyeti göstererek yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dilan Polat Ataşehir’den sağlık ve güzellik güvencesi

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