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Dilan Polat davası ona da sıçradı! Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

02.12.2023 13:04 | Son Güncelleme:
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Kamuoyunda bir süredir gündem olan Dilan Polat ve Engin Polat davasına dahil edilen ünlü fenomen Eylül Öztürk'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu. Polat ailesi ile aynı masada fotoğrafı olan Eylül Öztürk'e geçtiğimiz günlerde yurt dışı yasağı da getirilmişti. Zaten Amerika'da yaşayan ünlü fenomen çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu ve mağdur olduklarını dile getirdi.

Tüm Türkiye günlerdir sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama soruşturmasını konuşuyor. Bu kapsamda Dilan-Engin Polat'ın ana karakter olduğu dava başka fenomenlere de sıçradı.

öztürk eylül

Dilan ve Engin Polat ile aynı masada fotoğrafı olan fenomen isimler Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut ve Tayyar-Özlem Öz çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu.

eylül dilan

Bir süre önce yurt dışına taşınan Öztürk, sessizliğini bozarak mağdur olduklarını ve bu sürecin bir an önce bitmesini istediğini dile getirdi.

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, gündemdeki konu ile ilgili ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Zaten saat burada 3 oldu ve beni de uyku tutmadı. Biliyorsunuz ki bir fotoğraf karesinden yola çıkılarak o fotoğrafta bulunan hem influencer olan hem de ticari faaliyette bulunan herkes hakkında soruşturma başlatılması kamuoyu tarafından gündeme getirildi ve son derece normal olarak akabinde bu soruşturma başlatıldı. Süreci merak edenler için hemen aktarayım; avukatım tarafından sunulan görüş, bu soruşturmanın, içine dahil olan şüpheli sayısı ve kapsamına göre, uzunca bir süre devam edeceği yönünde.

Eylül Öztürk 1

"HAKKIMIZDA MAHKUMİYET KARARI VARMIŞ GİBİ HAKARET EDİLİYOR"

Fakat beni özen ayrı noktayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilememesine rağmen, basında yer alan haberlerde sanki hakkımızda bir mahkumiyet kararı varmış gibi hareket ediliyor. Bu benim açımdan baş etmesi çok zor bir süreç. Kendinizi bir an olsun benim yerime koyun. Düşmanımın yaşamasını istemem gerçekten.

"MADDİ VE MANEVİ OLARAK ZARARA UĞRADIK"

Yapılan bu haberler ve paylaşımlar beni ve ailemin her bir ferdini derinden etkiliyor inanın, hiç kolay bir şey değil, maddi ve manevi olarak zarara uğradığımızdan bahsetmiyorum bile. Aynı şekilde bünyemizde çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarımın yanı sıra, isim hakkı verdiğimiz, her biri başka kişilere ait olan şubelerde çalışan emekçileri arkadaşlarımız da bu durumdan çok etkilemekte, ayrıca bu firmalar da maddi olarak zarara uğramakta maalesef."

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"BİR AN ÖNCE SORUŞTURMANIN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUM"

Bahse konu olan bu soruşturma avukatlarımız tarafından takip ediliyor zaten ve söz veriyorum gerekli açıklamaları zaman içerisinde ben de onlardan bir haber aldığımda sizinle paylaşacağım zaten. Şimdilik benim de sizden bir farkım yok. Yani ben de herkes gibi sadece sürecin bir an önce geçmesini ve soruşturmanın tamamlanmasını bekliyorum. Umuyorum bir gün bu kötü günler çok uzakta kalır ve neler yaşadık diye gülümseyerek hatırlarız. Ha bir de, bu süreçte yanımda olan, mesaj atan, güzel dileklerini herkese çok teşekkürler. Sizi seviyorum!"


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