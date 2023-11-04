Dilan Polat ve Engin Polat aylık gelirlerini '200 bin TL' olarak açıklayınca sosyal medya yıkıldı! 'Günde bazen 750 bin TL harcıyorum' sözleri yeniden gündem oldu

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin emniyetteki 6 saatlik sorgulama işlemleri dün 23.45 itibariyle bitti. Sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Polat çiftinin ilk ifadeleri ortaya çıktı.

İfadelerinde Polat çiftinin aylık gelirlerini '200 bin TL' olarak açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz aylarda 2. Sayfa programına katılan Dilan Polat'ın programdaki 'Ayda net 1 milyon dağıtıyorum. Günde bazen 750 bin TL harcıyorum' sözleri yeniden gündem oldu.

Programdaki sözleriyle ifadelerindeki aylık gelirinin çelişmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada; 'Çok komik olmuş', 'Kendi söylemleri kendilerini ele veriyor', 'Yine kendini ele verdi' gibi yorumlar yapıldı.

'BEN SADECE REKLAM YÜZÜYÜM'

Dilan Polat’ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, “Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

'YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK'

Engin Polat’ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, “Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi.

Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün’ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı.





