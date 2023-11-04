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Dilan Polat ve Engin Polat aylık gelirlerini '200 bin TL' olarak açıklayınca sosyal medya yıkıldı! 'Günde bazen 750 bin TL harcıyorum' sözleri yeniden gündem oldu

04.11.2023 15:08 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan-Engin Polat çiftinin soruşturması devam ediyor. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Dilan ve Engin Polat çiftinin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri ve Engin Polat’ın yöneltilen suçlamaları kabul etmediği aktarıldı. Polat Ailesi'nin aylık gelirini açıklamasının ardından Dilan Polat'ın 'Günde bazen 750 bin TL harcıyorum' sözleri yeniden gündem oldu.

Dilan Polat ve Engin Polat aylık gelirlerini '200 bin TL' olarak açıklayınca sosyal medya yıkıldı! 'Günde bazen 750 bin TL harcıyorum' sözleri yeniden gündem oldu

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin emniyetteki 6 saatlik sorgulama işlemleri dün 23.45 itibariyle bitti. Sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Polat çiftinin ilk ifadeleri ortaya çıktı.

İfadelerinde Polat çiftinin aylık gelirlerini '200 bin TL' olarak açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz aylarda 2. Sayfa programına katılan Dilan Polat'ın programdaki 'Ayda net 1 milyon dağıtıyorum. Günde bazen 750 bin TL harcıyorum' sözleri yeniden gündem oldu.

dilan polat

Programdaki sözleriyle ifadelerindeki aylık gelirinin çelişmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada; 'Çok komik olmuş', 'Kendi söylemleri kendilerini ele veriyor', 'Yine kendini ele verdi' gibi yorumlar yapıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

'BEN SADECE REKLAM YÜZÜYÜM'

Dilan Polat’ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, “Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

'YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK'

Engin Polat’ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, “Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi.

Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün’ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı.

Günün Magazin olayları


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Dilan Polat engin polat Adalet Sara ele

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