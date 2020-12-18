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Dilencilik yapan 10 çocuğun ailesine işlem yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.12.2020 12:02 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce 15 Kasım 2020-14 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda dilencilik ve tartıcılık yapan, kağıt toplayan 10 çocuğun ailesine işlem yapıldı.Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kâğıt toplayan 10 çocuğun ailesine, Türk Ceza Kanununun 233.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce 15 Kasım 2020-14 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda dilencilik ve tartıcılık yapan, kağıt toplayan 10 çocuğun ailesine işlem yapıldı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kâğıt toplayan 10 çocuğun ailesine, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen ’Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali’ suçundan, 71 şahsa ise Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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