Dilmen'den Atiba - Gustavo kıyaslaması

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardında Rıdvan Dilmen maçın en dikkat çeken performanslarından birine imza atan Atiba Hutchinson'ı Fenerbahçeli Luis Gustavo ile kıyasladı.
Dilmen, Atiba Hutchinson'un performansının büyük takdir sebebi olduğunu söylerken Luiz Gustavo'nun Kanadalı'dan daha iyi oyuncu olduğunu ancak Atiba'nın verdiklerinin vereceklerinin garantisi olduğunu söyledi.
Dilmen'in değerlendirmesi şöyle:
"37 yaşında koşan forvet arkası oldu Beşiktaş'ın, Atiba. Gustavo da öyle Atiba'dan daha iyi oyuncu ama Atiba'nın oyun karakteri, verdikleri, vereceklerinin garantisi. Aile yapısı herşeyiyle hak ediyor. İster misin Mayıs'ta bir kez daha uzatsınlar"
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