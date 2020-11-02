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Dilovası Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleşti

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.11.2020 18:34 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Dilovası Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 6 gündem maddesi karara bağlandı.
Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen meclis toplantısı açılış ve yoklamanın ardından Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in gündeme dair konuşması ile başladı. Toplantıda konuşan Başkan Şayir, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Başkan Şayir, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerinde aldıkları güzel gelişmeleri meclis üyeleri ile paylaştı. Gündeme dair konuşmalarının ardından meclis gündemine geçen Şayir, Ekim ayı meclis tutanaklarının oylanmasının ardından, gündemde yer alan 6 maddeyi oyladı. Gündemde yer alan ve komisyona havale edilen gündem maddeleri oy birliği ile geçerken, alınan kararlar oy çokluğu ile meclisten geçti.

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