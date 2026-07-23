SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Real Madrid'in yıldız ismi Brahim Diaz için devreye girdi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin oyuncunun babasıyla masaya oturduğu öğrenilirken, transferin kaderini Jose Mourinho'nun vereceği karar belirleyecek.

Galatasaray'da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi
Emre Şen
Brahim Diaz

Brahim Diaz

FAS Fas
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasında ses getirecek hamlelerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen Faslı hücum oyuncusu Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı.

BABA İLE İLK ZİRVE GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi 1

Hücum hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, transfer operasyonu kapsamında ilk somut adımı attı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, yıldız futbolcunun kulüp arayışları ve sözleşme süreçleriyle ilgilenen babasıyla bir araya gelerek ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan temaslarda oyuncunun şartları ve kulübün projesi masaya yatırıldı.

KARAR JOSE MOURINHO'NUN ELLERİNDE

Galatasaray da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi 2

Transferin resmiyet kazanması ve sürecin ilerlemesi ise tamamen Real Madrid cephesinden gelecek karara kilitlenmiş durumda. İspanyol devinin başında bulunan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlaması bekleniyor. Portekizli çalıştırıcının Brahim Diaz'ı takımda tutup tutmayacağı konusunda vereceği nihayi karar, Galatasaray'ın bu transferdeki yol haritasını çizecek.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de golü atmasına rağmen Talisca şoku!Fenerbahçe'de golü atmasına rağmen Talisca şoku!
Casemiro'dan dev imza! Lionel Messi ile takım arkadaşı olduCasemiro'dan dev imza! Lionel Messi ile takım arkadaşı oldu
Anahtar Kelimeler:
galatasaray real madird
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
çöp
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.