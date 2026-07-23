Galatasaray'da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasında ses getirecek hamlelerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen Faslı hücum oyuncusu Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı.

BABA İLE İLK ZİRVE GERÇEKLEŞTİ

Hücum hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, transfer operasyonu kapsamında ilk somut adımı attı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, yıldız futbolcunun kulüp arayışları ve sözleşme süreçleriyle ilgilenen babasıyla bir araya gelerek ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan temaslarda oyuncunun şartları ve kulübün projesi masaya yatırıldı.

KARAR JOSE MOURINHO'NUN ELLERİNDE

Transferin resmiyet kazanması ve sürecin ilerlemesi ise tamamen Real Madrid cephesinden gelecek karara kilitlenmiş durumda. İspanyol devinin başında bulunan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlaması bekleniyor. Portekizli çalıştırıcının Brahim Diaz'ı takımda tutup tutmayacağı konusunda vereceği nihayi karar, Galatasaray'ın bu transferdeki yol haritasını çizecek.