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Dilovası, mahalle mahalle dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.03.2020 13:17 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi ekipleri korona virüsle mücadele çalışmalarını 24 saat sürdürerek, mahalleleri dezenfekte ediyor.Korona virüs salgınından dolayı ülke genelinde başlatılan dezenfekte çalışmaları Dilovası’nda da aralıksız sürüyor.

Dilovası, mahalle mahalle dezenfekte ediliyor

Dilovası Belediyesi ekipleri korona virüsle mücadele çalışmalarını 24 saat sürdürerek, mahalleleri dezenfekte ediyor.
Korona virüs salgınından dolayı ülke genelinde başlatılan dezenfekte çalışmaları Dilovası’nda da aralıksız sürüyor. Dilovası Belediyesi yaklaşık iki haftadır sürdürdüğü çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşlarını, okulları, parkları, ibadethaneleri, hastaneleri, sağlık ocaklarını, halk otobüsleri ve taksileri, çöp konteynırları, cadde ve sokaklarını temizlemeye devam ediyor.
Çalışmalarını mahallelere yayan Dilovası Belediyesi temizlik ekipleri önceki gün Diliskelesi Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Temizlik ekipleri Diliskelesi Mahallesi ana arterini ve ara sokaklarını önce tazyikli su ile yıkadı ardından dezenfekte etti. Diliskelesi Mahallesi’nin ardından temizlik ekipleri periyodik olarak tüm mahallelerde ana arter ve ara sokakları önce temizlik ardından da dezenfekte ilaçlama çalışmalarını sürdürecek.

Dilovası, mahalle mahalle dezenfekte ediliyor

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