Dilovası Meclis salonu Türk bayrakları ile donatıldı

Dilovası Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı birinci oturumu sırasında toplantı salonu Türk bayraklarıyla donatıldı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşen Şubat Ayı meclis toplantısı birinci oturumu 6 gündem maddesiyle gerçekleşti. Meclis toplantı salonu geçtiğimiz hafta Yunan Milletvekili ‘nin Türk bayrağını yırtması ve son olarak da İdlib’de yaşanan saldırı sonrası şehit olan askerler anısına Türk bayrakları ile donatıldı. Meclis toplantısı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, "Meclis salonuna girmeden önce aldığı TÜİK verileri sonrası Dilovası nüfusunun 50 bin 551 kişiye çıkmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, İnşallah bundan sonra ki süreçte de ilçemiz daha yaşanılır bir kent olma yolunda ilerleyecek ve nüfusumuz diğer ilçelerle birlikte artış göstermeye devam edecektir” dedi.

Konuşmasına devam eden Başkan Şayir, geçtiğimiz haftalarda Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem nedeniyle 41 vatandaşın hayatını kaybettiği binlerce vatandaşın yaralandığı ve evsiz kaldığını belirterek vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralı ve evlerini kaybedenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Şayir, ayrıca Dilovası halkının depremzedeler için başlatılan kampanyaya gösterdikleri ilgiden gurur duyduğunu belirtirken, Gebze, Darıca ve Çayırova Belediye Başkanları ile gittiği Elazığ’daki izlenimlerini de meclis üyelerine aktardı.

Daha sonra Ankara ziyaretleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, “Geçtiğimiz hafta Ankara’da bir dizi ziyaretlerimiz gerçekleşti. Özellikle Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza yaptığımız ziyaretlerde güzel gelişmeler yaşadık. İnşallah ilerleyen süreçte alınan kesin sonuçlarla halkımıza güzel haberlerimiz olacaktır” diye konuştu.

Gündeme dair konuşmasının ardından meclis gündemine geçen Başkan Şayir, meclisin birinci gündem maddesi olan Çiftçi Mallarının Korunması meclisi ile ilgili teklif Başkan Şayir’in de ret oyu vermesi ile gündem maddesi ret edildi. Gündemin 2. Maddesinde yer alan Emlak İstimlak Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde yer alan yurt dışı ve kardeş şehir ziyaretleri ile ilgili maddede ise geçtiğimiz yıllarda alınan kararın tekrar uzatılması oy birliği ile kabul edildi. 4. maddede yer alan Tavşancıl 368 ada 1, 2 ve 3 parseldeki arsaların ilerde yapılacak olan arazinin ilerde yapılacak olan Gümrük Labarutuvar hizmetlerinin Tavşancıl’a getirilmesi noktasında hem istihdamı hem de Tavşancıl’a canlılık getirilmesi konusunda meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 5. Maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliği oy çokluğu ile kabul edilirken gündemin son maddesinde yer alan Zabıta Maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

