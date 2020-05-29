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Dilovası’nda camiler cuma namazına hazır

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.05.2020 10:21 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi, Cuma namazının kılınacağı cami avlularında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.Dilovası Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma ile cuma namazı kılınacak tüm cami ve okullarda gerekli tedbirleri aldı.

Dilovası Belediyesi, Cuma namazının kılınacağı cami avlularında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.
Dilovası Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma ile cuma namazı kılınacak tüm cami ve okullarda gerekli tedbirleri aldı. Gerçekleştirilen çalışma ile camiler dezenfekte edilirken, avluları da köpüklü suyla yıkandı, çevreleri temizlendi. Vatandaşlar, ibadete hazır hale getirilen camilerin avlularında, sosyal mesafe tedbirlerine uymak kaydı ile maske ve seccadelerini getirerek namazlarını eda edebilecekler.
Dilovası Belediyesi’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “ilçemizde cuma namazı kılınabilecek camii ve okul bahçeleri belirlenmiştir. Cami bahçe alanlarının büyüklüğüne göre belirlenen kontenjan kadar cemaatle namaz kılınabilecek. Lütfen belirlenen alanlar ve kontenjan miktarı dışında namaz kılabilmek için görevlileri zorlamayalım. Yanımızda maske ve seccadelerimizi getirelim. Kurallara tam uyalım ki, ibadetlerimizi yeniden tam yapabilecek sağlıklı ortamlara kavuşalım. Anlayışınız, gelecek güzel ibadet ve sosyal hayatımızın da işareti olacaktır. Hep birlikte bu zor dönemi aşalım” ifadelerine yer verildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Karamursel
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Cankatar Eczanesi
Darica
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Yenidoğan Eczanesi
Izmit
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Derince
Çağın Eczanesi
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