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Dilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendi

İHA İHA
31.01.2024 11:39 | Son Güncelleme:
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Dilovası Belediyesi’nin düzenlediği "Sihirbaz ve Bubble Show" programı çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde organize edilen ve Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen etkinlikler kapsamında son olarak "Sihirbaz ve Bubble Show" programı çocukların yoğun katılımıyla düzenlendi. Çocukları bu eğlenceli etkinlikte yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Geleceğimiz olan minik yavrularımızı çok seviyoruz. İnşallah eğitimli çocuklarımızla ilçemiz gelecekte daha da güzel olacaktır. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için her türlü fedakarlığı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.

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