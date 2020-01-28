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Dilovası’nda hayırseverlerin yardım tırları deprem bölgesine uğurlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin ardından Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in çağrısı ile toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme kayıtsız kalmayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Kızılay Şubesi ile birlikte hareket ederek mağdur vatandaşlar için gıda ve ihtiyaç malzemesi toplanması çağrısında bulundu.

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin ardından Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in çağrısı ile toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.
Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme kayıtsız kalmayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Kızılay Şubesi ile birlikte hareket ederek mağdur vatandaşlar için gıda ve ihtiyaç malzemesi toplanması çağrısında bulundu. Kısa sürede sosyal medyada ve belediye anonslarından yapılan çağrıya yüzlerce vatandaştan ve kurumlardan büyük destek geldi. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’ne akın eden vatandaşlar yardım malzemelerini belediye personeli ve Kızılay yetkililerine teslim ettiler. Belediye ve Kızılay ekipleri tarafından toplanan yardım malzemeleri kutular haline toplanarak iki tıra yerleştirildi.
Toplanan yardım malzemelerinin uğurlama törenine Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, belediye meclis üyeleri, Kızılay Dilovası Şube Başkanı Süleyman Ok, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen uğurlama töreninde Dilovası halkına duyarlılığından dolayı teşekkür eden Başkan Şayir, “Allah bize bir daha böyle acıları yaşatmasın inşallah. Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin ardından devletimiz ve milletimiz kenetlenmiş, Elazığ ve Malatya halkının yanında olmuştur. Bizde Dilovası halkı olarak Elazığ ve Malatya’da ki hemşerilerimizin bir nebze de olsa acılarını dindirmek için onları bu kış günde yalnız bırakmamak için gıda ve ihtiyaç malzemeleri konusunda destek olmak istedik. Kadirşinas Dilovalı hemşerilerim çağrımıza kısa sürede çok güzel destekler sunmuştur. Dilovası halkının destekleri ile depremzedeler için toplanan 2 tır yardım Elazığ ve Malatya’ya ulaştırılmak üzere yola çıkartıyoruz. Katkı sağlayan, destek veren tüm herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde toplanan ve tırlara yüklenen ihtiyaç malzemeleri dualar eşliğinde Elazığ ve Malatya’da bulunan Afet Koordinasyon Merkezlerine uğurlandı.

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