YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Dilovası’nda korona virüs önlemlerini yoğunlaştırıldı

Dilovası’nda korona virüs önlemlerini yoğunlaştırıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.03.2020 14:30 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi, korona virüse karşı başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri ve duraklarında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Dilovası’nda korona virüs önlemlerini yoğunlaştırıldı

Dilovası Belediyesi, korona virüse karşı başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.
Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri ve duraklarında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler tarafından, mahalle ve sokaklarda bulunan çöp konteynerleri, yıkama ve dezenfektan aracı ile ilaçlanıp, yıkandıktan sonra ve etrafı kireçlenerek mikroplardan arındırılıyor. Çalışmalar kapsamında otobüs durakları, çocuk parkları ve ibadethaneler de ilaçlanarak virüs kaynağı olabilecek mikroplardan arındırıyor.
Korona virüse karşı çalışmaları en üst seviyeye çıkardıklarını dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Tüm ekiplerimizle gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. Devletimizin aldığı tedbirler kapsamında özellikle dezenfekte çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarıp bu virüsün yayılmasını önlemek ve halkımızın sağlığını güvence altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Elimizden geldiğince dezenfekte çalışmalarımızı yürütürken, halkımızın da Sağlık Bakanlığımızca açıklanan uyarılara dikkat etmelerini istiyoruz” dedi.

Dilovası’nda korona virüs önlemlerini yoğunlaştırıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı

Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
13:13
İkindi
16:36
Akşam
19:17
Yatsı
20:36

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Eren Eczanesi
Izmit
Cankatar Eczanesi
Darica
Can Eczanesi
Kartepe
Su Eczanesi
Gebze
Barış Eczanesi
Gebze
Aslı Eczanesi
Izmit
Ömür Eczanesi
Kandira
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Bebeğini Çöpe Atan Anne İntihar Etmek İstedi

Bebeğini Çöpe Atan Anne İntihar Etmek İstedi

Denizaltı Filosu Gözdağı Verdi

Denizaltı Filosu Gözdağı Verdi

Murat Göğebakan Sahnede Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Murat Göğebakan Sahnede Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.