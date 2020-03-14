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Dilovası’nda virüse karşı önlem alındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.03.2020 12:41 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi, ilçede bulunan toplu taşıma araçlarını ve vatandaşların yoğun kullandıkları alanları dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle tedbir amacıyla başlayan hijyen çalışmaları kapsamında Dilovası Belediyesi de çalışmalarını sürdürüyor.

Dilovası Belediyesi, ilçede bulunan toplu taşıma araçlarını ve vatandaşların yoğun kullandıkları alanları dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle tedbir amacıyla başlayan hijyen çalışmaları kapsamında Dilovası Belediyesi de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dilovası Belediyesi ekipleri, özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları virüse karşı uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte ediyor. Vatandaşların salgına karşı tedirgin olmamaları konusunda açıklama yapan Başkan Şayir, " Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını daha sağlıklı bir şekilde kullanmaları için bu işlemleri belli periyotlarla yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarımızı tercih edebilirler" dedi.

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