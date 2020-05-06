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Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 06.05.2020 09:08 | Son Güncelleme

Kozmetik sektörü başta olmak üzere sağlık ve güzellik alanında pek çok markanın aranan ismi olan Dilşat Erdil, televizyon programının yanısıra girişimciliği ile de dikkat çekiyor.

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Kozmetik sektörü başta olmak üzere sağlık ve güzellik alanında pek çok markanın aranan ismi olan Dilşat Erdil, televizyon programının yanısıra girişimciliği ile de dikkat çekiyor. Köklü bir ailenin kızı olan Erdil, kendi yolunu çizerek çıktığı zirve yolculuğunda girişimci kadınlara ilham kaynağı oluyor.

Yaptığı programlarla Türkiye’ye sıvı detoksunu tanıttı
Yaptığı tv programları aracılığı ile Türkiye’ye sıvı detoksunu tanıtan Dilşat Erdil, ünlülerin de detoks danışmanı oldu. Sağlık ve güzellik ile ilgili uzun yıllar boyunca tv programı yapan Erdil, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdikten sonra Amerika’da beslenme eğitimi aldıktan sonra döndüğü Türkiye’de birçok ünlü markanın da yöneticiliğini yaptı. İş dünyasında yakaladığı başarı ile kadınlara ilham kaynağı olan Erdil, kısa sürede sosyal medyada 300 binden fazla takipçi sayısına da ulaştı.
Farklı sektörlerde yaptığı iş ortaklıkları ile de gündeme gelen başarılı girişimci, İrlandalı ünlü model ile birlikte süpermodel detoks serisini çıkardı.

Kozmetik ve sağlık sektörünün yükselen yıldızı
Aldığı bütünsel beslenme eğitimini kullanarak, vitamin ve kolajen sektörünün önde gelen markalarından birinin kurucu ortağı ve yöneticisi olan Erdil, startup cilt bakim markalarına da danışmanlık vererek, markaları milyon dolarlık cirolar yapan proje haline dönüşmelerinde öncü oldu. Erdil, başarısının sırrını “güzel olan her şeye aşık olması ve insanların ihtiyaçlarını çok iyi tespit edebilmesini bağladı.

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