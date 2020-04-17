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Din görevlisi çeltik tarlasında çalışarak vatandaşa destek oluyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 17.04.2020 12:00 | Son Güncelleme

Hakkari İl Müftülüğü bünyesindeki din görevlileri, "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında evden çıkamayan vatandaşın çeltik tarlasında çalıştı.Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubunun desteği devam ediyor.

Din görevlisi çeltik tarlasında çalışarak vatandaşa destek oluyor

Hakkari İl Müftülüğü bünyesindeki din görevlileri, "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında evden çıkamayan vatandaşın çeltik tarlasında çalıştı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubunun desteği devam ediyor. Hakkari genelindeki din görevlileri de, yaşlı vatandaşların bağ ve bahçelerinde çalışarak kendilerine yardımcı oluyor. Bu kapsamda Çukurca ilçesi Köprülü köynün camii imam-hatibi Lütfü Karadeniz, yaşlı ve kronik hastası olan bir vatandaşın bağ ve bahçelerinin su kanallarını yaptıktan sonra çeltik tarlasında çalışarak kendisine destek verdi.

Din görevlisi çeltik tarlasında çalışarak vatandaşa destek oluyor

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