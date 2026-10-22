Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Dinamo Zagreb ile NEC Nijmegen, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Maksimir sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Anderlecht'i 1-0 yenerek moral buldu. NEC Nijmegen ise son iki karşılaşmasını kaybetmeden geçirdi.
Dinamo Zagreb, son 5 maçında 4 galibiyet alarak oldukça formda bir performans sergiledi. NEC Nijmegen ise daha fazla beraberlikle dikkat çekiyor; son 5 maçında 4 beraberlik elde etti.
Dinamo Zagreb kadrosunda Fran Topic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Paul Tabinas (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ivan Nevistic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Robert Mudrazija (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Noah Nsoki (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Aleks Stojakovic (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.
NEC Nijmegen kadrosunda Isak Hansen-Aaröen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Philippe Sandler (Sakat), Emre Mor (Sakat - Kasığından Sakat), Bram Nuytinck (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Dusan Tadic (Sakat - Baldırından Sakat), Adam Tahaui (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mitchel Bakker (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ayodele Thomas (Cezalı) ve Yassin Moslih (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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