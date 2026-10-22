SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb, NEC Nijmegen ile 22 Ekim 2026 tarihinde karşılaşacak. Bu önemli mücadele için hazırlıklar sürüyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
Dinamo Zagreb
Perşembe 19:45
22.10.2026
NEC Nijmegen
Stadyum: Maksimir Yayın: tabii Spor

Dinamo Zagreb ile NEC Nijmegen, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Maksimir sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Anderlecht'i 1-0 yenerek moral buldu. NEC Nijmegen ise son iki karşılaşmasını kaybetmeden geçirdi.

Takımların güncel form bilgileri
Dinamo Zagreb

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Slaven Belupo 1-5 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi G
  • 15.10.2026 Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht UEFA Avrupa Ligi G
  • 10.10.2026 Hajduk Split 2-1 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi M
  • 04.10.2026 Vukovar 91 0-4 Dinamo Zagreb Hırvatistan Kupası G
  • 20.09.2026 Dinamo Zagreb 3-2 Lokomotiva Zagreb Hırvatistan 1. Ligi G
NEC Nijmegen

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 NEC Nijmegen 2-2 Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 15.10.2026 NEC Nijmegen 1-1 Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi B
  • 10.10.2026 Ajax 1-1 NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 20.09.2026 NEC Nijmegen 1-1 Go Ahead Eagles Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 17.09.2026 Juventus 5-0 NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Dinamo Zagreb, son 5 maçında 4 galibiyet alarak oldukça formda bir performans sergiledi. NEC Nijmegen ise daha fazla beraberlikle dikkat çekiyor; son 5 maçında 4 beraberlik elde etti.

Eksik Oyuncular

Dinamo Zagreb

6 eksik
Fran Topic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Paul Tabinas Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ivan Nevistic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Robert Mudrazija Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Noah Nsoki Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Aleks Stojakovic Sakat Ayağından Sakat

NEC Nijmegen

9 eksik
Isak Hansen-Aaröen Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Philippe Sandler Sakat
Emre Mor Sakat Kasığından Sakat
Bram Nuytinck Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Dusan Tadic Sakat Baldırından Sakat
Adam Tahaui Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Mitchel Bakker Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ayodele Thomas Cezalı
Yassin Moslih Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Dinamo Zagreb kadrosunda Fran Topic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Paul Tabinas (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ivan Nevistic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Robert Mudrazija (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Noah Nsoki (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Aleks Stojakovic (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.

NEC Nijmegen kadrosunda Isak Hansen-Aaröen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Philippe Sandler (Sakat), Emre Mor (Sakat - Kasığından Sakat), Bram Nuytinck (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Dusan Tadic (Sakat - Baldırından Sakat), Adam Tahaui (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mitchel Bakker (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ayodele Thomas (Cezalı) ve Yassin Moslih (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde.

Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen maçı saat kaçta?

Saat 19:45'te.

Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen maçı hangi kanalda?

Tabii Spor'da.

Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen maçında hangi oyuncular eksik?

Dinamo Zagreb'de Fran Topic, Paul Tabinas, Ivan Nevistic, Robert Mudrazija, Noah Nsoki, Aleks Stojakovic; NEC Nijmegen'de Isak Hansen-Aaröen, Philippe Sandler, Emre Mor, Bram Nuytinck, Dusan Tadic, Ayodele Thomas eksik.

Dinamo Zagreb ve NEC Nijmegen'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

Canlı anlatım

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyorArsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyor
Yunanistan basketbolunda kaosYunanistan basketbolunda kaos
Anahtar Kelimeler:
Dinamo Zagreb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.