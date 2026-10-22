Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb Perşembe 19:45 NEC Nijmegen

Dinamo Zagreb ile NEC Nijmegen, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Maksimir sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Anderlecht'i 1-0 yenerek moral buldu. NEC Nijmegen ise son iki karşılaşmasını kaybetmeden geçirdi.

Takımların güncel form bilgileri Dinamo Zagreb tüm kulvarlar Slaven Belupo 1-5 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi G

Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht UEFA Avrupa Ligi G

Hajduk Split 2-1 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi M

Vukovar 91 0-4 Dinamo Zagreb Hırvatistan Kupası G

Dinamo Zagreb 3-2 Lokomotiva Zagreb Hırvatistan 1. Ligi G NEC Nijmegen tüm kulvarlar NEC Nijmegen 2-2 Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Ligi B

NEC Nijmegen 1-1 Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi B

Ajax 1-1 NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Ligi B

NEC Nijmegen 1-1 Go Ahead Eagles Hollanda Eredivisie Ligi B

Juventus 5-0 NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Dinamo Zagreb, son 5 maçında 4 galibiyet alarak oldukça formda bir performans sergiledi. NEC Nijmegen ise daha fazla beraberlikle dikkat çekiyor; son 5 maçında 4 beraberlik elde etti.

Eksik Oyuncular Dinamo Zagreb 6 eksik Fran Topic Paul Tabinas Ivan Nevistic Robert Mudrazija Noah Nsoki Aleks Stojakovic NEC Nijmegen 9 eksik Isak Hansen-Aaröen Philippe Sandler Emre Mor Bram Nuytinck Dusan Tadic Adam Tahaui Mitchel Bakker Ayodele Thomas Yassin Moslih

Dinamo Zagreb kadrosunda Fran Topic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Paul Tabinas (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ivan Nevistic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Robert Mudrazija (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Noah Nsoki (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Aleks Stojakovic (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.

NEC Nijmegen kadrosunda Isak Hansen-Aaröen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Philippe Sandler (Sakat), Emre Mor (Sakat - Kasığından Sakat), Bram Nuytinck (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Dusan Tadic (Sakat - Baldırından Sakat), Adam Tahaui (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mitchel Bakker (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ayodele Thomas (Cezalı) ve Yassin Moslih (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

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