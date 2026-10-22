SPOR

Kapat
CANLI | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

CANLI | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

22 Ekim 2026'da Maksimir Stadyumu'nda Dinamo Zagreb, NEC Nijmegen'i ağırlayacak. İki takım için de önemli bir karşılaşma olması bekleniyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Maksimir
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
-
-
NEC Nijmegen NEC Nijmegen

13:00 - 22 Ekim 2026

DİNAMO ZAGREB - ANDERLECHT MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
Dinamo Zagreb ile Anderlecht, 15 Ekim 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek. Her iki takımın son dönem performansı dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) DİNAMO ZAGREB - ANDERLECHT MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Dinamo Zagreb, son dakikada Dion Beljo'nun penaltı golüyle Anderlecht'i 1-0 mağlup etti ve önemli bir galibiyet elde etti.

05:00 - 22 Ekim 2026

DİNAMO ZAGREB - NEC NİJMEGEN MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
Dinamo Zagreb, NEC Nijmegen ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor. İki takımın da son durumları ve kadro eksiklikleri haberimizde yer alıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyorArsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyor
Yunanistan basketbolunda kaosYunanistan basketbolunda kaos
Anahtar Kelimeler:
Dinamo Zagreb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.