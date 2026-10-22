CANLI | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

13:00 - 22 Ekim 2026

DİNAMO ZAGREB - ANDERLECHT MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



Dinamo Zagreb ile Anderlecht, 15 Ekim 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek. Her iki takımın son dönem performansı dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.