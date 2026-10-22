CANLI | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
13:00 - 22 Ekim 2026
Dinamo Zagreb ile Anderlecht, 15 Ekim 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek. Her iki takımın son dönem performansı dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
09:00 - 22 Ekim 2026
Dinamo Zagreb, son dakikada Dion Beljo'nun penaltı golüyle Anderlecht'i 1-0 mağlup etti ve önemli bir galibiyet elde etti.
05:00 - 22 Ekim 2026
Dinamo Zagreb, NEC Nijmegen ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor. İki takımın da son durumları ve kadro eksiklikleri haberimizde yer alıyor.
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