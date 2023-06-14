YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: 112’yi aradığı esnada aracıyla şarampole devrildi

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: 112’yi aradığı esnada aracıyla şarampole devrildi

14.06.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 Kara Yolu’nda direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kontrolünden çıkan tır şarampole yuvarlandı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: 112’yi aradığı esnada aracıyla şarampole devrildi

Sürücünün kazanın hemen öncesinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, “Kendimi iyi hissetmiyorum, ambulans ekibinin yönlendirilmesini istiyorum” talebinde bulunduğu öğrenildi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Balballı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine doğru seyir halinde olan Düzgün K. idaresindeki 38 YK 238 plakalı tır, sürücüsünün rahatsızlanması sebebi ile kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sebebi ile bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin uzun uğraşları neticesinde sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

112’yi arayıp yardım istemiş
Öte yandan, kalp krizi geçiren sürücü Düzgün K.’nin kazanın hemen öncesinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. Düzgün K.’nin kaza öncesinde, “Sanırım kalp krizi geçiriyorum ve kendimi iyi hissetmiyorum. Ambulans ekibinin yönlendirilmesin talep ediyorum. En yakın hastaneye seyir halindeyim” ihbarında bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da seyir halindeyken sürücüsü fenalaşan tır devrildiSakarya'da seyir halindeyken sürücüsü fenalaşan tır devrildi
Bursa'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandıBursa'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Edirne'nin "nostaljik semti" Kaleiçi'nin turizme kazandırılması isteniyorEdirne'nin "nostaljik semti" Kaleiçi'nin turizme kazandırılması isteniyor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 14 Haziran Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
05:19
Öğle
13:03
İkindi
17:03
Akşam
20:38
Yatsı
22:27

Sakarya Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Çarşamba

Atasoy eczanesi
Akyazi
İlkay eczanesi
Karasu
Yasemin beyza eczanesi
Erenler
Vural eczanesi
Hendek
Yilmaz eczanesi
Kocaali
Korucuk eczanesi
Adapazari
Zeynep eczanesi
Geyve
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.