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Direksiyon hakimiyetinin kaybettiği aracıyla kaza yapan sürücü yaralandı

BİLECİK HABERLERİ  | 29.07.2020 12:27 | Son Güncelleme

Bilecik’te seyir halinde direksiyon hakimiyetinin kaybettiği aracıyla kaza yapan sürücü yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Pelitözü istikametine seyir halindeki 11 AJ 450 plakalı otomobil sürücü Halin Sunar, Yenişehir kavşağını geçince aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bilecik’te seyir halinde direksiyon hakimiyetinin kaybettiği aracıyla kaza yapan sürücü yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Pelitözü istikametine seyir halindeki 11 AJ 450 plakalı otomobil sürücü Halin Sunar, Yenişehir kavşağını geçince aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun yol dışındaki toprak bölgeye çarparak, durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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Bozuyuk
Ünsal Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
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