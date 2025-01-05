EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Dirlik sistemi nedir? Toprak yönetiminde nasıl uygulanmıştır? Tarihi etkileri nelerdir?

Dirlik sistemi nedir? Toprak yönetiminde nasıl uygulanmıştır? Tarihi etkileri nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
21.12.2024 02:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dirlik sistemi (Tımar sistemi), başta Anadolu Selçuklu Devleti ve Büyük Selçuklu Devleti olmak üzere birçok eski Türk devletinde uygulanmış olan bir sistemdir. Osmanlı İmparatorluğu da bu sistemi uygulamayı devam ettirmeyi doğru bulmuştur. Bu tercihin çeşitli nedenleri bulunur.

Dirlik sistemi nedir? Toprak yönetiminde nasıl uygulanmıştır? Tarihi etkileri nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin de uyguladığı tımar sistemi, çok eski Türk devletlerinden itibaren uygulanan ve Osmanlı Devleti’nin kazandığı güçte büyük bir payı olan bir sistemdir. 18. yüzyılın başlarından itibaren bozulma yaşansa da uygulandığı süre boyunca birçok olumlu gelişmenin de yolunu açmıştır. Devlete sağlanan tanımlanmış bir hizmet karşılığı olarak toprak tahsisine dayanan tımar sistemi uygulayan devletlerin gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

Dirlik sistemi nedir?

En geniş tanımı ile birlikte belli bir yere ait olan vergi gelirlerinin tamamının ya da bir kısmının geçimlik olarak havale yolu ile bir görevli kişiye devredildiği ve bu devir karşılığı olarak da bazı hizmetlerin ona yüklendiği bir sistem olan dirlik sistemine ait tarihi kayıtlar çok eski zamanlara dayanır.

Tımar kelimesi arazi anlamına gelir. Tımar sistemi, aynı zamanda dirlik sistemi adı verilen sistemin de eş anlamlısı olarak kabul edilir. Dirlik sistemi ya da tımar sistemi, devlete sağlanan tanımlanmış olan bir hizmet karşılığında ödeme olarak toprak tahsis edilmesi anlamına gelir. Kökü Farsça dilinden gelen bir kelimedir.

Birçok tarihçi dirlik sisteminin bir kurum olarak Orta Çağ’daki İslami toplumlarda ikta ismi ile uygulanmış olduğu görüşünde ortak bir kanıya varmıştır. Jak Yakar ise Hitit İmparatorluğu’nun toprak düzeninde hizmet karşılığı olarak toprak tahsis edilmesi şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Dirlik sistemi toprak yönetiminde nasıl uygulanmıştır?

Osmanlı Devleti’ne ait olan toprakların köylüler tarafından işletilmesi ve askerler ve memurlar tarafından da vergi alınmasına dayalı olan sistem dirlik sistemi ya da tımar sistemi olarak adlandırılmıştır. Dirlik sisteminin bazı özellikleri bulunur. Bu özellikler şunlardır:

Osmanlı İmparatorluğu gelirlerinin büyük bir kısmını savaşlarla birlikte ve tımar sistemi ile elde edilmiştir.
Tımar sistemi ile birlikte sınırlardaki güvenlik de artmış, böylece isyanların da sayısı azalmıştır.
Sipahi askerler dışında yüksek kademesi olan memurlar da işletilen topraklardan vergi alma hakkına sahip olurdu.

Dirlik sisteminin tarihi etkileri nelerdir?

Dirlik sistemi tarihte çeşitli etkilere neden olmuştur. Askeri ve sosyal düzenin sağlanması, toprak dağıtımının ekonomik olarak çeşitli etkilerde bulunması bunlardan bazılarıdır. Sistemin tarihi etkileri şu şekildedir:

  • Osmanlı İmparatorluğunun askeri gücünü devam ettirebilmesinde önemli bir rolü olmuştur.
  • Osmanlı’da feodalizmin belli bir biçimini oluşturan dirlik sistemi derebeylik benzeri yapıların oluşmasına neden olmuştur.
  • Osmanlı merkez yönetiminin güçlü olduğu süreçte verimli olmuştur.
  • İslami hukuka ve devlete dayalı bir sistemin uygulanmasına imkan vermiştir.
  • Dirliklerin zarar görmesi devletin ekonomi üzerindeki kontrol etkisini kaybetmesine ayrıca askeri gücün de zayıflamasına yol açmıştır.
  • Toprağa dayalı olan bu sistem aynı zamanda toplumun dini inançlarını ve devletin gücünü kullanmasını da pekiştirmiştir.
  • Dirlik sahiplerinin yerel nüfus üzerinde ciddi bir kontrolü bulunduğu için köylülerin yaşam şartları da zaman içinde zorlanmış ve sosyal adaletsizlikler baş göstermiştir.
  • Özellikle tımar ve zeamet gibi toprak düzenlemeleri ile şekillenmiştir ve Osmanlı toplumuna farklı alanlarda etki etmiştir.
  • Devletin, orduyu finansal açıdan desteklemesine olanak sağlamıştır.
  • Osmanlı ekonomisinin temelinde yer alan tarım sektörüne bağlı olan dirlik sistemi zaman içinde toprakların verimli kullanılmasına da yol açmıştır.
Anahtar Kelimeler:
konu anlatım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ali Erbaş hakkında bugün çok konuşulan haber Diyanet İşleri'ni harekete geçirdi

Ali Erbaş hakkında bugün çok konuşulan haber Diyanet İşleri'ni harekete geçirdi

Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

Bursa'da kan donduran görüntüler! Husumetlisini sokak ortasında defalarca kez bıçakladı

Bursa'da kan donduran görüntüler! Husumetlisini sokak ortasında defalarca kez bıçakladı

Şimdi de gözünü futbola dikti! Elon Musk dev kulübü istiyor

Şimdi de gözünü futbola dikti! Elon Musk dev kulübü istiyor

İranlı şirket sahibi kadın 16 milyon TL'lik çarptı: Pek de ucuz atlatılmadı

İranlı şirket sahibi kadın 16 milyon TL'lik çarptı: Pek de ucuz atlatılmadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.