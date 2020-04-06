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Diş çürüklerinden 10 adım da kurtulun

ERZURUM HABERLERİ  | 06.04.2020 11:36 | Son Güncelleme

Dr.

Diş çürüklerinden 10 adım da kurtulun

Dr. Efe Kaya, diş çürüklerinden kurtulma yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, 10 adımı şöyle sıraladı:
“1. Dişlerinizi Sabah Kahvaltıdan Sonra Fırçalayın: Çoğu insan ağızlarında koku hissettikleri için dişlerini sabah kalkar kalkmaz fırçalar. Sabah uyandığımızda oluşan koku geceleyin yavaşlayan tükürük akış hızı kaynaklıdır. Yavaşlayan tükürük akış hızı sebebiyle bakteriler geçici olarak faaliyete geçer ve kokuya sebep olur. Uyandıktan belli bir süre sonra bu durum normale dönecektir. Doğru fırçalama sabah kahvaltıdan sonra dişler etrafındaki besin artıklarının temizlenmesi ile olacaktır.
2. Ara Öğünlerde Yapışkan Gıdalardan Kaçının: Şeker çürük oluşum mekanizmasının temel kaynağıdır Dişler etrafında temizlenemeyen şeker artıkları dişlerin hızlıca çürümesine sebep olur.
3. Akşam Dişlerinizi Fırçaladıktan Sonra Yemek Yemeyin: Uyku öncesi ve uykudan uyanıp yenen besinler çürük oluşum hızını 3 kat artırır. Sebebi uyku halinde çürük bakterilerinin normalden daha aktif olmasıdır. Uyku öncesi dişler fırçalanmalı, dişler etrafında plak kalmamalıdır.
4. Diş İpi Kullanın: Fırçanın ulaşamadığı, dişlerin ara yüz bölgeleri diş çürüklerinin en çok görüldüğü bölgelerdir. Dişler fırçalandıktan sonra kesinlikle diş ipi kullanılmalıdır.
5. Alkolsüz Ağız Çalkalama Suları Kullanın: Günde bir kez kullanılan ağız çalkalama suları çürük bakterilerinin faaliyetlerini yavaşlatacağından kullanımı son derece önemlidir.
6. Diş Fırçanızı 3-4 Ayda Bir Değiştirin: Deforme olan diş fırçaları doğru temizleme yapamayacağından kesinlikle değiştirilmelidir.
7. Diş Fırçalama Eğitimi Alın: Unutulmamalıdır ki ancak doğru bir fırçalama yöntemi uygulandığında uygun bir temizleme sağlanır. Sürekli fırçalama yapılmasına rağmen durdurulamayan diş çürüklerinin sebebi yanlış fırçalamadır. Fırçalama eğitimi için hekiminize danışın.
8. Diş Fırçası Su İle Islatılmadan Kullanılmalıdır: Fırça su ile ıslatıldığında diş macunu içerisindeki flor oranı düşecektir. Flor diş çürüğünü durdurur ve engeller. Diş macunu kuru bir fırça ile diş yüzeyine uygulanmalıdır.
9. Flor İçeren Diş Macunları Kullanılmalıdır.
10. 6 Ayda Bir Diş Hekimi Ziyaret Edilmelidir: Düzenli kontrol, oluşmak üzere olan çürüklerin erken teşhisi açısından çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki çürük erken aşamada geri dönüşümlüdür.”

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