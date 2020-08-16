YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Diş Hastanesi’nde MHRS Randevu Sistemi Durduruldu

Diş Hastanesi’nde MHRS Randevu Sistemi Durduruldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.08.2020 12:54 | Son Güncelleme

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi yaptığı duyuru ile MHRS ile hasta kabulünün durdurulduğunu açıkladı.Kayseri Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından yapılan duyuruda, "Yeni tıp koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında hastanemizde MHRS ile hasta kabulü durdurulmuştur.

Diş Hastanesi’nde MHRS Randevu Sistemi Durduruldu

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi yaptığı duyuru ile MHRS ile hasta kabulünün durdurulduğunu açıkladı.
Kayseri Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından yapılan duyuruda, "Yeni tıp koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında hastanemizde MHRS ile hasta kabulü durdurulmuştur. Bu süreçte sadece Bilim Kurulu’nun diş hekimliğinde acil uygulamalar olarak tanımladığı hizmetler verilecektir. Mümkün olan en kısa sürede MHRS ile hasta alımının tekrar açılacağını belirterek, anlayışınız için teşekkür ederiz, sağlıklı günler dileriz" ifadesinde bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı

Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:14
Sabah
05:46
Öğle
12:47
İkindi
16:34
Akşam
19:39
Yatsı
21:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kayserispor’da 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor

Kayserispor’da 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.