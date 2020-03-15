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Diş hekimi Yüce: "Kronik rahatsızlıklar kontrol altındaysa implant uygulanabilir"

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Diş hekimi Remziye Yüce, kronik hastalığı bulunan vatandaşların, hastalık kontrol altındaysa impalnt tedavisi görebileceğini söyledi.Diyarbakır’da görevli diş hekimi Yüce, ağız ve diş sağlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Diş hekimi Yüce: "Kronik rahatsızlıklar kontrol altındaysa implant uygulanabilir"

Diş hekimi Remziye Yüce, kronik hastalığı bulunan vatandaşların, hastalık kontrol altındaysa impalnt tedavisi görebileceğini söyledi.
Diyarbakır’da görevli diş hekimi Yüce, ağız ve diş sağlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağız ve diş sağlığının bir insan için hayati derecede önem taşıdığını ve ihmale gelmeyeceğini kaydeden Yüce, "Eksik dişlerin yerine yapılan implant tedavisi, boşluğa yakın dişlere kesim yapma gerekliliğini ortadan kaldırdığı için, koruyucu bir uygulamadır. Çiğneme fonksiyonu bakımından da bir diş implantı doğal bir diş ile benzer kuvveti uyguladığından, diğer protezlere göre daha iyi bir çiğneme becerisi sağlamaktadır. İmplant tedavisinde net bir yaş sınırı olmamakla birlikte 18 yaşını beklemek tercih ettiğimiz ve tavsiye ettiğimiz bir yaklaşımdır. İlerleyen yaşla birlikteyse, kemiklerin yapısı değişse bile bu durum implant yapımı için bir engel teşkil etmez. Yaş aralığımız oldukça geniştir. Şeker, tansiyon veya kalp gibi kronik rahatsızlıklarda, eğer hastalığınız kontrol altında ise yine implant tedavisi uygulanabilir" dedi.

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