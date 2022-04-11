Diş kliniğinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Konya'da özel bir diş kliniğinde, hekim ile hasta yakını arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan görevli bıçakla yaralandı.

Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'ndeki özel bir diş kliniğine babasıyla gelen A.B, diş hekimi S.Ö'den, bir süre önce babasına yaptığı implantlardan kaynaklı rahatsızlıkları gidermesini ya da para iadesini istedi.

Doktor ve hasta yakını arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Klinik çalışanlarından M.B, kavgayı ayırmak isterken, A.B. tarafından göğsünden bıçakla yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis, zanlı ve babasını gözaltına aldı.

