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  4. Dişçi korkusu olanlara önemli tavsiyeler

Dişçi korkusu olanlara önemli tavsiyeler

ERZURUM HABERLERİ  | 13.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar,hastaların çoğu korktuğundan dolayı doktora gelmediğini ifade ederek, ”Her ne kadar ağız sağlığının önemini dile getirip sürekli yazılar yazıp sizleri bilgilendirmek istesek te, unutmamamız gereken en önemli konu diş fobisi.

Dişçi korkusu olanlara önemli tavsiyeler

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar,hastaların çoğu korktuğundan dolayı doktora gelmediğini ifade ederek, ”Her ne kadar ağız sağlığının önemini dile getirip sürekli yazılar yazıp sizleri bilgilendirmek istesek te, unutmamamız gereken en önemli konu diş fobisi. Toplumun birçoğu diş hekimi koltuğundan çekindiği için diş problemlerini ertelemekte. Maalesef diş fobisi veya diş Hekimi koltuğu fobisi çok küçük yaşlara veya ağrılı tedavilere dayanmakta. Günümüzde diş hekimliğinde kullanılan malzemeler ve aletler teknoloji ile paralel ilerlemiş durumda ve bu yüzden diş tedavisi için koltuğa içiniz rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Tabi ki diş hekiminizin el hassasiyeti ve sizinle olan iletişimi çok önemli. Bunun için genelde ilk vizite de ön görüşme randevusu, sonrasında tedaviye ikna olduğunuzu hissettiğinizde tedavi randevusu oluşturmakta fayda var. Diş hekimleri sizleri korkutmak amacıyla ile değil, en rahat ve ağrısız bir şekilde tedavi için elinden geleni yapacaktır” dedi.
Küçük yaşta başlayan bu fobinin büyük çoğunluğunun ebeveynlerin hatası olduğunu belirten Uzunpınar, “Eskiden diş çektirmek ebeveynler, hastalar ve diş hekimleri için en hızlı yöntem idi. Tabi, ağlayan bir çocuk zor olur felsefe ile yola çıkarak hızla diş sorununu ortadan kaldırmak ilk hedef olunca, diş fobisi de kaçınılmaz oldu. Bu yüzden küçük yaşta diş Hekimi ile tanışıp sohbet etmek fobiyi ortadan kaldıracaktır, hatta oluşmayacaktır. Biz iyi niyetli ve sevimli insanlarız, bizden korkmayın. Ayrıca koltuklarımız da first class rahatlığında” ifadelerini kullandı.

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