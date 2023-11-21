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  4. Dişi için gittiği klinikte dudağının uyuşması üzerine kadın diş hekimine saldırdı

Dişi için gittiği klinikte dudağının uyuşması üzerine kadın diş hekimine saldırdı

21.11.2023 14:09 | Son Güncelleme:
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Güngören’de iddiaya göre diş için kliniğe giden bir vatandaş yapılan iğne sonrası dudağı uyuşunca kadın diş hekimini yaralayıp kliniği de dağıttı.

Olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince aranırken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Güngören Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesi’ndeki bir diş kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okan Kocaöz diş ağrısı şikayetiyle 11 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında diş Hekimi P. C.’nin kliniğine geldi. Diş hekimi P. C., Okan Kocaöz’ün dişine iğne yaparak müdahalede bulundu. İddiaya göre, iğnenin ardından Kocaöz dudağının uyuştuğunu söyledi. ’Dudağıma ne yaptınız’ diye bağıran Kocaöz, klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar vermeye başladı. Diş hekimi P. C., bu sırada şüpheliye engel olmak istedi ancak başarılı olamadı. Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra klinikten ayrıldı. Kadın hekim, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşgalini belirledi. Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu da tespit edildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırganın klinikte sandalyeyle eşyalara zarar vermesi, diş hekimi P. C.’yi ayağından yaralaması ve klinikten ayrılma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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