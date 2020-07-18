Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Ordu'muzun geleceği çok parlak"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu'nun geleceğinin çok parlak olduğunu, kent için güzel projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Kıran, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ile Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Kıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Berdibek'i, Ünye ve Ordu'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ordu için son dönemde çok büyük bir heyecanın yaşandığını anlatan Kıran, "Valimiz, Ordu'muza teşrif ettiği günden bugüne gerçekten Türkiye'nin her yerinden 'Ordu çok şanslı, çok güzel bir valiye kavuştu.' diye duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünye'de sahilde yürüdüklerini, tekne turuna çıktıklarını dile getiren Kıran, şöyle konuştu:

"Bu turu yaparken de vekilimizle, bürokratlarımızla, valimizle, kaymakamımızla şurada, kısa bir tur içerisinde bile pek çok projeyi konuştuk. Ordu'muzun geleceği çok parlak. Valimizin riyasetinde, bürokrasimizin ve milletvekillerimizin el birliğiyle inşallah Ordu'muz için çok güzel projeler yakındır. Bu projelerin gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok. Burada da bu birlikteliği, bu heyecanı hep birlikte yaşadık. Bizler de bir nefer olarak her zaman şehrimizin hizmetinde olmaktan onur duyuyoruz."

Vali Sonel ise Ordu'da hep birlikte başarı hikayesi yazacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti.

Berdibek de Vali Sonel'in Tunceli'deki gibi Ordu'da da vatandaşların gönlünde taht kuracağına emin olduklarını belirtti.

