YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla bayramlaştı:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla bayramlaştı:

22.04.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla bayramlaşarak, "PKK'nın desteklediği, FETÖ'nün 'biletleri aldık geri geliyoruz' dediği bir ittifakı Serikliler, Antalyalılar destekler mi? Türkiye'yi 28 eyalete böleceğiz diyenlere oy verir mi?" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla bayramlaştı:

Antalya'dan AK Parti Milletvekili Adayı gösterilen Çavuşoğlu, Manavgat İlçe Başkanlığındaki bayramlaşma programına katıldı. Teşkilat üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutlayan Çavuşoğlu, Antalya'nın her bir köşesinde büyük bir coşkuyla karşılandıklarını belirtti.

Antalya'nın ilçeleriyle 14 Mayıs seçimlerine hazır olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Doğru adımlarla, doğru adamla yola devam ediyoruz. Doğru zamanda doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Bu seçimin önemini bizden daha iyi biliyorsunuz." dedi.

Ardından Serik ilçesine geçen Çavuşoğlu, seçim koordinasyon merkezinde partililer ve halka bayramlaştı. Türkiye'nin büyük bir deprem felaketi yaşadığını ve devlet millet el ele vererek yaraların sarıldığını anlatan Çavuşoğlu, Seriklilere de depremzedelere ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar verdiği her sözü tuttuğunu aktaran Çavuşoğlu, Antalya'daki orman yangınında evini kaybedenlerin bir yıl içinde yeni evlerine kavuştuğunu, deprem bölgesindeki insanların da en kısa sürede evlerine kavuşacağını belirtti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçim için sahada el ele gönül gönüle çalıştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Antalya'da güzel bir sürpriz olacak. Çünkü Antalyalılar vatanseverdir, son 21 yılda kazandırdığı eserlerle Türkiye'nin birinci asrını taçlandıran Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür etmesini bilir." diye konuştu.

Muhalefetin her gün başka bir yalanla vatandaşın karşısına çıktığını söyleyen Çavuşoğlu, muhalefetin yönetiminde olan belediyelerde neler yapılıp, yapılmadığını vatandaşların görebildiğini kaydetti.

Muhalefetin "Suriye'den çıkacağız" dediğini belirten Çavuşoğlu, "Suriye'den çıkmamızı kim istiyor? PKK'nın desteklediği, FETÖ'nün 'biletleri aldık geri geliyoruz' dediği bir ittifakı Serikliler, Antalyalılar destekler mi? Türkiye'yi 28 eyalete böleceğiz diyenlere oy verir mi?" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına da katılan Çavuşoğlu, partililerle vatandaşlara karanfil verdi.

Çavuşoğlu, kentteki ziyaretlerine Togg ile katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Protokolün hastane ziyareti sırasında çatıya çıkıp para istediProtokolün hastane ziyareti sırasında çatıya çıkıp para istedi
Bayramlaşmaya gidenlerin bulunduğu otomobil devrildi, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandıBayramlaşmaya gidenlerin bulunduğu otomobil devrildi, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Ağrı'da oğlunun bıçakladığı kadın öldüAğrı'da oğlunun bıçakladığı kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat Serik ak parti

Antalya Namaz Vakitleri 22 Nisan Cumartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:08
Öğle
13:01
İkindi
16:43
Akşam
19:44
Yatsı
21:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Cumartesi

Erdem eczanesi
Alanya
Güneylioğlu eczanesi
Alanya
Baygut eczanesi
Serik
Beymelek eczanesi
Demre
Çağlayan eczanesi
Manavgat
Atlas eczanesi
Muratpasa
Kaş derman eczanesi
Kas
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.