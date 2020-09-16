DİSK Genel İş ile Büyükşehir arasında toplu sözleşme imzalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalışanı enflasyona boğdurmayacak bir zam yaptıklarını belirterek, “Türkiye’de kendi inisiyatifiyle 2 bin 700 lira taban ücreti yapan tek belediyeyiz. Çünkü biz de emekten, bu sıralardan geldik” dedi. DİSK Genel İş Sendikası ile Adana Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve Adana Ulaşım A.Ş Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni, Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi’nde imzalandı. Büyükşehir kadrolu çalışanları, ASKİ kadrolu çalışanları ve Ulaşım AŞ KHK’lı işçiler adına gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, TİS Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Adana Şube Başkanı H.Yaşar Gündoğdu, Şube Sekreteri Serdal Çapar, Tüm Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik katıldı. Geçmişte Seyhan Belediyesi’nde çalışanlar arasında aile kavramını oluşturmak için çabaladıklarını ve başarılı olduklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, Büyükşehir’de de ilk günden itibaren böyle bir ortamın oluşması için çalıştıklarını anlattı. Başkan Zeydan Karalar, “Kardeşler arasında bile ayrı düşünceler, ayrı fikirler olduğu gibi, devasa; 15-16 bin insanın çalıştığı bir kurumda görüş ayrılıkları olacaktır. Ama insanları birleştiren bir şey bulabilmeliyiz ki; bizim müessesemize gelen negatif duygular içinde olmasın. Ben her konuşmamda işyerinin kutsallığına atıfta bulundum. Ömrümüzün büyük bölümü işte, mesai arkadaşlarımızla geçiyor. Kendinize ayırdığınız vakit belki günde bir saat bile değil. Dolayısıyla işimizi kutsal göreceğiz ve bu kadar uzun süre geçirdiğimiz iş yerinde huzuru, mutluluğu bulmalıyız. Elbette ücret önemli ama huzuru bulmalıyız öncelikle” dedi.

“Maaş ödeyebilmek için alnımızın damarı çatladı”

Adana Büyükşehir Belediyesini devraldıklarında, 4 buçuk milyar lira borç, aylık 60 milyon açıkla karşılaştıklarını, işçinin 3 ayda bir maaş aldığını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Geçmişten kalan mesai ve ikramiye alacakları vardı işçinin. Ama çalışana maaş ödemeden mesaiyi, geçmişe yönelik ikramiyeyi ödeyemezdik. Maaşı zamanında ödeyebilmek için 9 ay alnımızın damarı çatladı. Zorlandık fakat sorunu kısmen çözdük. Şimdi maaşlar zamanında ödeniyor. Belediyeyi; mesai, ikramiye gibi hakların da zamanında ödendiği bir duruma elbette getireceğiz” diye konuştu.

Önceden kullanılan kredilerden dolayı bankaların ve alacaklıların kendilerine sürekli hacizle geldiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

“Bunca olumsuzluğa rağmen yine de çok güzel işler, hizmetler gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız yılbaşında, CHP’li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira olacak dedi. Biz 2 bin 700 lira yaptık. Çok değil ama çalışanı enflasyona boğdurmayacak da bir zam yaptık. Türkiye’de kendi inisiyatifiyle 2 bin 700 lira taban ücreti yapan tek belediyeyiz. Çünkü biz de emekten, bu sıralardan geldik. Yüzü emeğe dönük insanlarız. Büyükşehir ve ASKİ’deki çalışanlarımızın ne kadar alacağı varsa, İller Bankası’ndan o kadar borçlanmak için belediye meclisimize gittik. Umarım bu ayki meclise gelir ve yine umarım İller Bankası onaylar. Böylece işçinin geçmişe yönelik tek kuruş alacağı kalmaz. Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz sizin alacağınızla ilgili sizden daha hassastır. İller Bankası’ndan gelen para işçinin maaşına yetmeyince benden kadrolu işçinin ve memurun parasını ödememi istediler. Böyle bir ayrım yapmam mümkün değildi. Kadrolu da kadrosuz da benim personelim. Hepsi benim için aynı derecede değerli fakat birine öde, taşerona ödeme şeklinde bir ayrım yapamazdım. Geçmişte ayrım yapılmış, biz bunu da ters yüz ettik. Zamanında maaş öder hale getirdik. Zamlı maaşlar yattı. Seyhan Belediyesi’nde olduğu gibi ilkleri getirdik. Şeker Bayramında işçiye harçlık, Kurban Bayramı’nda kurban parası verdik. Bizi kimse zorlamadı. O alışkanlıkları buraya taşıdık. Helali hoş olsun. 1 Mayıs İşçinin Emekçinin bayramı. Buna önem verdik ve ikramiye koyduk. İnşallah her sözleşmede o ikramiyeyi biraz daha artırarak devam edeceğiz.”

Çalıştığı, amirlik yaptığı iş yerlerinde insanlar arasında ayrım yapılmadığını ve bundan sonra da yapılmayacağını vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, “Amir olduğum yerde Kuzeyli-Güneyli, Batılı-Doğulu, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, AK Partili, CHP’li, MHP’yi ayrımı olmaz. Emekçi, işçi; işine gücüne bakan, hangi siyasal partiye istiyorsa oy veren ama onu işine yansıtmayandır. Bir de, bir işçi 50 derece sıcakta emek harcayıp ter dökerken, diğeri işe gelmeden para alıyorsa bu hak mıdır? Bir de benim çalışanlara sorumluluğum olduğu kadar, 2 buçuk milyon Adanalıya hizmet sorumluluğum var” şeklinde konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, hep birlikte gurur duyulacak bir Adana oluşturmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve kadın çalışanlar toplu sözleşmenin taraflarına çiçek sundu.

