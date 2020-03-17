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Diyabetli hastalar daha da dikkatli olmalı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.03.2020 16:28 | Son Güncelleme

GAÜN Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof.

Diyabetli hastalar daha da dikkatli olmalı

GAÜN Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz, koronavirüsün diyabet hastaları üzerindeki etkileri ile ilgili açıklamada bulundu.
GAÜN Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz, “Bilindiği üzerine hem dünya, hem ülkemiz korona virus salgını ile mücadele etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart 2020 itibariyle COVID-19 salgınını “pandemi” statüsüne çıkarmıştır. Sağlık Bakanlığımız salgının ülkemizde yayılımını önlemek için aktif mücadele etmektedir ve bu mücadelede hastalığın yayılmasının engellenmesi esastır. Buna binaen Cumhurbaşkanlığı, içinde diyabetli hastaların da bulunduğu dezavantajlı hastaların idari izinli sayılması için bir 13.03.2020 tarihinde bir genelge yayınlamıştır. Diyabetli hastalarda infeksiyonlara yatkınlığın arttığı bilinmektedir, ancak özellikle bazı diyabetli hastalarda infeksiyon riski daha yüksektir ve bu özellikte olan diyabetli hastalarımızın korona virüs koruma önlemlerini daha da dikkatli uygulamaları gerekmektedir. (Kalp hastalığı, özellikle kalp yetersizliği olan diyabetli hastalar, Kronik böbrek hastalığı olan diyabetli hastalar, Diyabet süresi 10 yılın üzerinde olan özellikle 35 yaş üzeri tip 1, 50 yaş üzeri tip 2 diyabetli hastalar)” dedi.
GAÜN Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz “Morbid obez olarak tanımladığımız beden kitle indeksi 40’ın üzerinde olan aşırı şişman, Cushing hastalığı (kortizol fazlalığı) olan, Addison hastalığı (böbrek üstü bezi yetersizliği) olan hastalar korona virüs infeksiyon riskininin artabileceği diğer öncelikli endokrinolojik hasta gruplarıdır. Kronik hastalık olarak tanımlanmakla birlikte tedavi ile hormon düzeyleri kontrol altında olan tiroid, hipofiz hastaları gibi hastalarımız hepimiz için geçerli olan koruyucu sağlık önlemlerini alarak günlük hayatlarına devam edebilirler” ifadelerine yer verdi.

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