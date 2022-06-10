Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun'dan Mersin Valiliğine ziyaret

MERSİN (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere kente gelen Argun, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Argun, Vali Pehlivan'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Vali Pehlivan da ziyaret dolayısıyla Argun'a teşekkür etti.

Ziyarette çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Argun'a ziyaretinde Mersin İl Müftüsüyken Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Şaban Kondi, Diyanet İşleri Yurt Dışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Dursun Ali Coşkun, Eğitim Hizmetleri Daire Başkanı Abdurrahman Akbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ve Adana İl Müftüsü Hasan Çınar eşlik etti.



