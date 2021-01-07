Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Martı: "Tıpkı bedenimizin korunması gerektiği gibi ruhumuzun da korunması gerekiyor"

EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, "İnsanoğlu sadece bedenden oluşmuyor, bir ruhumuz da var. Bizim tıpkı bedenimizin korunması gerektiği gibi ruhumuzun da korunması gerekiyor." dedi.

Prof. Dr. Martı, Edirne Müftülüğünce Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş moderatörlüğünde çevrim içi düzenlenen "Toplumsal hayatımızda maneviyatın önemi" konulu panelde, maneviyatın öneminin ve değerinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

İnsanın maddi ve manevi yönleri olduğunu anlatan Martı, her iki değerin de korumasının fizik ve ruh sağlığı açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Toplumda manevi değerlerin canlı tutulması gerektiğini dile getiren Martı, şöyle devam etti:

"İnsanoğlu sadece bedenden oluşmuyor, bir ruhumuz da var. Bizim tıpkı bedenimizin korunması gerektiği gibi ruhumuzun da korunması gerekiyor. Tıpkı bedenimizin beslenmesi gerektiği gibi ruhumuzun da beslenmesi gerekiyor. Bedenimizin güçlü olması gibi ruhumuzun da güçlü olması gerekiyor. Bizim bir maddi tarafımız var bir de manevi tarafımız var. Bu ikisini aynı şekilde ilgiyle, itinayla, saygıyla ve bir emanet bilinciyle taşımamız gerekiyor."